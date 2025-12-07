IR A
Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Una historia de la plataforma de streaming que incluye humor, tensiones éticas y vínculos profundos en el universo del arte contemporáneo.

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que desde su estreno en cines en el 2018 reunió siempre muy buenos comentarios. La plataforma de streaming sumó Mi obra maestra, una comedia dramática dirigida por Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni que explora la amistad, el mundo del arte y los dilemas morales en un sistema cada vez más competitivo. Este título llegó el 19 de noviembre a la plataforma, consiguiendo así una nueva oportunidad para seguir sumando visualziaciones.

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
La producción, con una duración de 100 minutos, obtuvo aplausos por su guion irónico, la lectura del mundo artístico y el contrapunto actoral entre sus protagonistas. Con muy buenos comentarios por parte de la crítica, esta obra dirigida por Duprat utiliza el humor como vehículo para interrogar la esencia del éxito y la autenticidad en el arte.

En cuanto a la recepción del público, muchos espectadores comentaron que esperaban una comedia ligera, pero se encontraron con una historia sobre sacrificios, límites morales y la búsqueda de reconocimiento, con un final que dejó al público con una mezcla de sorpresa y reflexión.

Mi obra maestra Netflix

Netflix: sinopsis de Mi obra maestra

Mi obra maestra se centra en Arturo Silva, interpretado por Guillermo Francella, un galerista de arte encantador y algo inescrupuloso que posee su propia galería en el centro de Buenos Aires. Este personaje es un vendedor seductor, intuitivo y con un instinto casi quirúrgico para detectar oportunidades comerciales. Su contraparte es Renzo Nervi, encarnado por Luis Brandoni, un pintor hosco, algo salvaje y con una carrera en franca decadencia.

Renzo es talentoso pero está desencantado con el sistema, reacio a adaptarse a las reglas del mercado y decidido a sostener un idealismo que lo enfrenta a modas y tendencias. Esta oposición de mundos genera una tensión permanente que sostiene la historia entre dos amigos inseparables desde hace años.

La trama se desarrolla cuando Arturo logra asociarse con Dudú, una influyente coleccionista internacional, e intenta por todos los medios reflotar la carrera del pintor que está al borde de la indigencia, sostenido solo por su único alumno. Pese a eso, las cosas no van al rumbo esperado en un mercado del arte cada vez más influido por operaciones, especulaciones y criterios que dejan poco espacio para la autenticidad.

A lo largo de la historia, los personajes atraviesan engaños, discusiones profundas, dilemas morales y situaciones límite donde la lealtad y la amistad quedan en jaque, mezclando comedia con una reflexión sobre lo correcto y los sacrificios necesarios para sobrevivir en un sistema que no los comprende.

Mi obra maestra

Tráiler de Mi obra maestra

Embed - MI OBRA MAESTRA Tráiler Español (2018)

Reparto de Mi obra maestra

  • Guillermo Francella como Arturo Silva
  • Luis Brandoni como Renzo Nervi
  • Raúl Arévalo
  • Andrea Frigerio
  • María Soldi
  • Mónica Duprat
  • Alejandro Paker
