El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es La trama es un intenso drama legal que expone el uso político del sistema de justicia en un momento crucial de la historia estadounidense. + Seguir en







La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo un drama judicial, que lleva a la pantalla un caso real que marcó la historia estadounidense durante los años 60. Fue estrenada en 2020 y obtuvo varios reconocimientos internacionales por su habilidad para narrar los hechos.

El juicio de los 7 de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, dramatiza los hechos reales que siguieron a las protestas masivas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Miles de activistas de diversas organizaciones pacifistas y contraculturales se reunieron para protestar contra la Guerra de Vietnam y la política del presidente Lyndon B. Johnson.

Ocho de los líderes de las protestas fueron arrestados y acusados de conspiración e incitación a un motín, a pesar de que la violencia fue en gran parte iniciada por las fuerzas policiales. El lanzamiento de la película durante un año de gran tensión social y política en Estados Unidos resonó fuertemente con la audiencia.

Tal fue la relevancia de esta historia tras su estreno, que no solo cosechó un Globo de Oro al Mejor Guion, sino que también obtuvo seis nominaciones a los Premios Óscar, destacando las nominaciones a Mejor Película y Mejor Guión Original.

Netflix: sinopsis de El juicio de los 7 de Chicago Juicio a los 7 de Chicago Netflix Netflix La película se centra en el proceso judicial subsiguiente a las protestas y el arresto de los “líderes”. Se trató de un juicio de cinco meses que se convirtió en un circo mediático y político.

Los acusados representaban a movimientos dispares, involucrando desde los Yippies de Abbie Hoffman y Jerry Rubin hasta los estudiantes pacifistas como Tom Hayden, y la Pantera Negra Bobby Seale, y debieron enfrentar un sistema judicial visiblemente parcial, con el polémico Juez Julius Hoffman a la cabeza. Tráiler de El juicio de los 7 de Chicago Embed Reparto de El juicio de los 7 de Chicago Sacha Baron Cohen como Abbie Hoffman

como Abbie Hoffman Eddie Redmayne como Tom Hayden

como Tom Hayden Yahya Abdul-Mateen II como Bobby Seale

como Bobby Seale Jeremy Strong como Jerry Rubin

como Jerry Rubin Mark Rylance como William Kunstler, el abogado defensor

como William Kunstler, el abogado defensor Joseph Gordon-Levitt como Richard Schultz, el fiscal

como Richard Schultz, el fiscal Frank Langella como el juez Julius Hoffman