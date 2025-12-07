El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar.
Netflix
Netflix incorporó a su catálogo un drama judicial, que lleva a la pantalla un caso real que marcó la historia estadounidense durante los años 60. Fue estrenada en 2020 y obtuvo varios reconocimientos internacionales por su habilidad para narrar los hechos.
El juicio de los 7 de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, dramatiza los hechos reales que siguieron a las protestas masivas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Miles de activistas de diversas organizaciones pacifistas y contraculturales se reunieron para protestar contra la Guerra de Vietnam y la política del presidente Lyndon B. Johnson.
Ocho de los líderes de las protestas fueronarrestados y acusados de conspiración e incitación a un motín, a pesar de que la violencia fue en gran parte iniciada por las fuerzas policiales. El lanzamiento de la película durante un año de gran tensión social y política en Estados Unidos resonó fuertemente con la audiencia.
Tal fue la relevancia de esta historia tras su estreno, que no solo cosechó un Globo de Oro al Mejor Guion, sino que también obtuvo seis nominaciones a los Premios Óscar, destacando las nominaciones a Mejor Película y Mejor Guión Original.
Netflix: sinopsis de El juicio de los 7 de Chicago
La película se centra en el proceso judicial subsiguiente a las protestas y el arresto de los “líderes”. Se trató de un juicio de cinco meses que se convirtió en un circo mediático y político.
Los acusados representaban a movimientos dispares, involucrando desde los Yippies de Abbie Hoffman y Jerry Rubin hasta los estudiantes pacifistas como Tom Hayden, y la Pantera Negra Bobby Seale, y debieron enfrentar un sistema judicial visiblemente parcial, con el polémico Juez Julius Hoffman a la cabeza.
Tráiler de El juicio de los 7 de Chicago
Reparto de El juicio de los 7 de Chicago
Sacha Baron Cohen como Abbie Hoffman
Eddie Redmayne como Tom Hayden
Yahya Abdul-Mateen II como Bobby Seale
Jeremy Strong como Jerry Rubin
Mark Rylance como William Kunstler, el abogado defensor
Joseph Gordon-Levitt como Richard Schultz, el fiscal