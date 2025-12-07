IR A
IR A

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

La trama es un intenso drama legal que expone el uso político del sistema de justicia en un momento crucial de la historia estadounidense.

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo un drama judicial, que lleva a la pantalla un caso real que marcó la historia estadounidense durante los años 60. Fue estrenada en 2020 y obtuvo varios reconocimientos internacionales por su habilidad para narrar los hechos.

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
Te puede interesar:

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

El juicio de los 7 de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, dramatiza los hechos reales que siguieron a las protestas masivas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Miles de activistas de diversas organizaciones pacifistas y contraculturales se reunieron para protestar contra la Guerra de Vietnam y la política del presidente Lyndon B. Johnson.

Ocho de los líderes de las protestas fueron arrestados y acusados de conspiración e incitación a un motín, a pesar de que la violencia fue en gran parte iniciada por las fuerzas policiales. El lanzamiento de la película durante un año de gran tensión social y política en Estados Unidos resonó fuertemente con la audiencia.

Tal fue la relevancia de esta historia tras su estreno, que no solo cosechó un Globo de Oro al Mejor Guion, sino que también obtuvo seis nominaciones a los Premios Óscar, destacando las nominaciones a Mejor Película y Mejor Guión Original.

Netflix: sinopsis de El juicio de los 7 de Chicago

Juicio a los 7 de Chicago Netflix

La película se centra en el proceso judicial subsiguiente a las protestas y el arresto de los “líderes”. Se trató de un juicio de cinco meses que se convirtió en un circo mediático y político.

Los acusados representaban a movimientos dispares, involucrando desde los Yippies de Abbie Hoffman y Jerry Rubin hasta los estudiantes pacifistas como Tom Hayden, y la Pantera Negra Bobby Seale, y debieron enfrentar un sistema judicial visiblemente parcial, con el polémico Juez Julius Hoffman a la cabeza.

Tráiler de El juicio de los 7 de Chicago

Embed

Reparto de El juicio de los 7 de Chicago

  • Sacha Baron Cohen como Abbie Hoffman
  • Eddie Redmayne como Tom Hayden
  • Yahya Abdul-Mateen II como Bobby Seale
  • Jeremy Strong como Jerry Rubin
  • Mark Rylance como William Kunstler, el abogado defensor
  • Joseph Gordon-Levitt como Richard Schultz, el fiscal
  • Frank Langella como el juez Julius Hoffman
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.
play

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.
play

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
play

La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.
play

Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix
play

Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix

últimas noticias

Los social run ganan terreno y son cada vez más elegidos entre los jóvenes y los adultos.

Qué son los social run, la nueva tendencia fitness que le gana terreno a los boliches

Hace 11 minutos
Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. 

Desde la computadora o el celular: cómo saber si tu vecino está conectado a tu Wifi

Hace 19 minutos
Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Hace 33 minutos
Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Hace 44 minutos
play
Esta película fue una gran apuesta de Campanella.

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

Hace 51 minutos