La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos Esta nueva producción de la plataforma de streaming forma parte de un universo más amplio, pero también puede verse por separado. Combina elementos místicos con un thriller basado en la corrupción y las intrigas de una organización secreta.







Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural. X @AMCsAnneRice

Si sos fanático de Entrevista con el vampiro o Las brujas de Mayfair, Netflix tiene una excelente noticia para darte: acaba de sumar a su catálogo la última producción basada en el universo de libros de Anne Rice, y es una serie de solo seis capítulos sobre un misterio sobrenatural que no te podés perder.

Se trata de Talamasca: la orden secreta, la última entrega televisiva del Universo Inmortal producido por AMC. La temporada completa ya está disponible en Netflix y, si bien no hay confirmación oficial sobre una segunda parte, ciertos indicios dan a entender que la historia podría continuar.

Talamasca: la orden secreta se enfoca en un aspecto del universo de Anne Rice que aparece insinuado en las otras producciones: una institución que vigila los movimientos de vampiros, brujas y entidades sobrenaturales. En este caso, el thriller se centra más en lo humano, la corrupción y las traiciones.

Talamasca: la orden secreta X @AMCsAnneRice Netflix: sinopsis de Talamasca: la orden secreta Guy es un joven estudiante de derecho con un don inusual que está buscando una oportunidad en su carrera. En ese contexto es abordado por Helen, una mujer que quiere reclutarlo para que se sume a una orden secreta llamada Talamasca y rastree un archivo perdido que podría poner en peligro a la organización.

Él acepta la misión, pero pronto se da cuenta de que la sede central de Talamasca ha sido infiltrada. No está claro en quién puede confiar y quién tiene motivos ulteriores y, a medida que intenta resolver un misterio sobrenatural, deberá escapar del peligro y las intrigas que empiezan a cercarlo.

Tráiler de Talamasca: la orden secreta Embed - TALAMASCA LA ORDEN SECRETA Trailer SUBTITULADO [HD] Anne Rice's Talamasca The Secret Order Reparto de Talamasca: la orden secreta Nicholas Denton como Guy Anatole.

Celine Buckens como Doris.

Maisie Richardson-Sellers como Olive.

William Fichtner como Jasper.

Elizabeth McGovern como Helen.

Tomi May como Highsmith.

Will Brown como Checkers.

Bryony Hannah como Ridge.