Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

La producción combina misterio, humor y un elenco destacado, elementos que la llevaron al éxito inmediato en la plataforma.

En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix.

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: el film se convirtió en lo más visto atrapando a millones de espectadores alrededor del mundo.

Tras salir de la prisión por un crimen que no cometió, un hombre se reconectará con su familia a través de su pequeña sobrina.
El tráiler oficial muestra escenas llenas de tensión, persecuciones y momentos cómicos que reflejan perfectamente la esencia del guion. La promoción en redes sociales y plataformas de streaming generó expectativa, aumentando las visualizaciones antes de su estreno.

Con respecto a la crítica, los especialistas destacan la combinación de misterio y humor, así como la dirección cuidadosa de Spielberg, quien aporta su sello distintivo de narrativa emocionante y detallista. En este sentido, la historia recibió elogios por su relato, actuaciones y ritmo, consolidándose como una de las favoritas del público en 2025. Además de su trama intrigante, la propuesta ofrece entretenimiento para toda la familia y una narrativa que mantiene al espectador pegado a la pantalla.

El club del crimen de los jueves

Sinopsis de El club del crimen de los jueves, la película furor en Netflix

La historia sigue a un grupo de amigos que se reúne cada jueves para resolver misterios y crímenes, combinando ingenio, astucia y camaradería. Cada capítulo revela secretos, pistas y giros inesperados que mantienen a la audiencia al borde del asiento. La mezcla de suspenso y comedia hace que la película sea atractiva tanto para jóvenes como para adultos.

Tráiler de El club del crimen de los jueves

Reparto de El club del crimen de los jueves

El reparto reúne a grandes figuras del cine británico para dar vida a un grupo de jubilados que resuelven crímenes. Te contamos quiénes son:

  • Helen Mirren (80 años) es Elizabeth Best, una exespía inteligente y decidida, líder del club. Ganadora del Óscar por The Queen, cuenta con una prolífica trayectoria que incluye títulos como 1923.
  • Pierce Brosnan (72 años) da vida a Ron Ritchie, un exsindicalista carismático y rebelde. Recordado por ser James Bond en cuatro películas y por su papel en Mamma Mia!.
  • Ben Kingsley (81 años) es Ibrahim Arif, un psiquiatra retirado, culto y empático. Ganó el Óscar por Gandhi.
  • Celia Imrie (73 años) interpreta a Joyce Meadowcroft, una enfermera viuda que aporta calidez y curiosidad al grupo.
  • Naomi Ackie (33 años) da vida a Donna De Freitas, una joven policía decidida que se cruza con el club. Destaca por sus roles en Star Wars: El ascenso de Skywalker.
  • Daniel Mays (47 años) interpreta al inspector Chris Hudson, un agente con vocación y conflictos personales. Trabajó en Line of Duty y 1917.
