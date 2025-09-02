Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata La producción combina misterio, humor y un elenco destacado, elementos que la llevaron al éxito inmediato en la plataforma.







En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix. Twitter Golden Globes

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: el film se convirtió en lo más visto atrapando a millones de espectadores alrededor del mundo.

El tráiler oficial muestra escenas llenas de tensión, persecuciones y momentos cómicos que reflejan perfectamente la esencia del guion. La promoción en redes sociales y plataformas de streaming generó expectativa, aumentando las visualizaciones antes de su estreno.

Con respecto a la crítica, los especialistas destacan la combinación de misterio y humor, así como la dirección cuidadosa de Spielberg, quien aporta su sello distintivo de narrativa emocionante y detallista. En este sentido, la historia recibió elogios por su relato, actuaciones y ritmo, consolidándose como una de las favoritas del público en 2025. Además de su trama intrigante, la propuesta ofrece entretenimiento para toda la familia y una narrativa que mantiene al espectador pegado a la pantalla.

El club del crimen de los jueves Sinopsis de El club del crimen de los jueves, la película furor en Netflix La historia sigue a un grupo de amigos que se reúne cada jueves para resolver misterios y crímenes, combinando ingenio, astucia y camaradería. Cada capítulo revela secretos, pistas y giros inesperados que mantienen a la audiencia al borde del asiento. La mezcla de suspenso y comedia hace que la película sea atractiva tanto para jóvenes como para adultos.

Tráiler de El club del crimen de los jueves Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El club del crimen de los jueves El reparto reúne a grandes figuras del cine británico para dar vida a un grupo de jubilados que resuelven crímenes. Te contamos quiénes son:

Helen Mirren (80 años) es Elizabeth Best, una exespía inteligente y decidida, líder del club. Ganadora del Óscar por The Queen, cuenta con una prolífica trayectoria que incluye títulos como 1923.

Pierce Brosnan (72 años) da vida a Ron Ritchie, un exsindicalista carismático y rebelde. Recordado por ser James Bond en cuatro películas y por su papel en Mamma Mia!.

Ben Kingsley (81 años) es Ibrahim Arif, un psiquiatra retirado, culto y empático. Ganó el Óscar por Gandhi.

Celia Imrie (73 años) interpreta a Joyce Meadowcroft, una enfermera viuda que aporta calidez y curiosidad al grupo.

Naomi Ackie (33 años) da vida a Donna De Freitas, una joven policía decidida que se cruza con el club. Destaca por sus roles en Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Daniel Mays (47 años) interpreta al inspector Chris Hudson, un agente con vocación y conflictos personales. Trabajó en Line of Duty y 1917.