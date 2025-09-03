La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata Un nuevo lanzamiento estadounidense de 2022 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.







La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y escalan rápidamente al top ten de las más vistas. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, La mujer rey, un estreno estadounidense de 2022 que ya está disponible en este sitio web y está siendo tendencia. Se trata de una producción llena de acción y drama sobre el colonialismo y abusos sexuales situados en África en el siglo XIX. Una película que no te podés perder este fin de semana de septiembre 2025. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de La mujer rey, la película que está disponible en Netflix Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

Tráiler de La mujer rey Embed - LA MUJER REY | Tráiler oficial subtitulado (HD) Reparto de La mujer rey Viola Davis como Nanisca

Lashana Lynch como Izogie

Thuso Mbedu como Nawi

Jayme Lawson como Shante

John Boyega como King Ghezo

Jordan Bolger como Malik

Hero Fiennes-Tiffin como Santo Ferreira

Jimmy Odukoya como General Oba Ade

