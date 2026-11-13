Gritos y ataque de llanto en PH: otro escándalo involucra a dos famosas

El conductor Ángel de Brito contó todo lo que pasó en la grabación del programa del fin de semana y reveló que una de las invitadas se sintió traicionada por Andy Kusnetzoff.

Luego del escándalo de la China Ansa y Santiago Maratea en la última grabación de PH: Podemos Hablar, Ángel de Brito reveló que hubo una nueva pelea en el ciclo que saldrá el sábado y tiene de protagonistas a Daniela Celis y Rocío Robles . Incluso una de ellas acusó traición de Andy Kusnetzoff.

De Brito, en LAM, contó: El escándalo fue entre Pestañela y Rocío Robles. Daniela estaba ilusionada y pidió que no le pregunten por la causa de Thiago Medina (la denuncia de su primera) y le preguntaron directamente por eso".

Y luego, Celis dio una entrevista en el programa y explicó cómo fue la situación: “ Nunca pido nada, siempre lo doy todo, fue la primera vez que pedí no hablar de un tema y nos tocó el careo con Rocío , ella me hizo una pregunta del tema de Thiago. La producción estaba avisada. Me descolocó, no entendía que pasó".

“La producción se me acercó y me pidió disculpas, Andy también me pidió disculpas y me dijo que él no pidió nada. Entiendo que puede pasar. Confío en la producción y que no le pidieron nada a Rocío”, sumó.

Celis contó que quedó enojada y se le transformó la cara: “ Es una pena porque el programa estaba lindo, emotivo, hubo muchas historias de vida… Nadie pidió parar el programa. Pero yo soy muy respetuosa, todos nos queríamos ir. Dije ‘la pateo como puedo y continúo’. Me sentí un poco traicionada, entiendo que es parte y puede pasar”.

Otro escándalo para PH y Andy Kusnetzoff: Daniela Celis acordó que no le pregunten por la causa de Thiago Medina y no se cumplió, la descolocaron al aire. Andy me pidió disculpas” La pregunta me descolocó” Es la primera vez que pido no hablar de un tema. . #lam @elejercitodelam pic.twitter.com/DsW1nQwY53

“Thiago es el padre de mis hijas y no va a dejar de serlo nunca. Tenemos finde por medio que se las lleva a su casa. Nos estamos manejando como padres separados. Nos sorprendió a todos la denuncia. Fui la primera en levantar el teléfono”, cerró.

Escándalo con Hernán Coronel de Mala Fama: su mujer estalló de celos en plena grabación de un programa

Este jueves en Intrusos revelaron el escándalo que se habría desatado durante la grabación de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, luego de que Hernán Coronel, líder de Mala Fama, hiciera un comentario sobre una relación de su pasado que no le habría caído nada bien a su actual pareja.

Fue Rodrigo Lussich quien dio a conocer el episodio y contó qué habría provocado el enojo de Berenice, la mujer del cantante y madre de su hija. “Hernán Coronel de Mala Fama grabó PH, habló de un amor como el de la madre de sus hijos, como un gran amor, o el que le abrió las puertas del amor, y su actual novia, Berenice, mujer, madre de su hija, le hizo una escena. La pregunta es ¿se cortó la grabación o se pudo seguir? ¿Qué pasó cuando ella se enojó?”, lanzó el conductor.

En ese momento, Natalie Weber tomó la palabra y reveló que la mujer del músico se encontraba detrás de cámaras cuando escuchó sus declaraciones y no pudo contener su enojo. “Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió”, aseguró la panelista.

Sin embargo, la tensión no terminó ahí. Según contó Weber, durante una pausa de la grabación se produjo una fuerte discusión entre la pareja. “En un momento hubo un corte y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán”, detalló.

“¿Y estaban todos presentes, todos lo escucharon?”, quiso saber Lussich, a lo que su compañera respondió que sí, aunque aclaró que la mujer no llegó a intervenir durante la grabación.

Por último, Daniel Ambrosino sumó un dato que dejó todavía más interrogantes sobre lo ocurrido: aseguró que, después del escándalo, tuvieron que editar el programa. “Así que ahí vamos a ver si pasó algo o si no pasó algo”, concluyó.