Escándalo: dieron a conocer chats de un famoso actor que estaba en pareja y jugaba a dos puntas La versión surgió en televisión y por ahora los protagonistas no lo confirmaron. Una mujer habría cortado todo contacto al enterarse. Agregar C5N en









La situación generó un fuerte malestar y terminó con el vínculo entre el actor y esa mujer. Redes sociales

Pepe Ochoa lanzó un enigmático adelanto en LAM (América TV) y apuntó a Nito Artaza, quien habría mantenido conversaciones subidas de tono con una mujer llamada María José mientras estaba en pareja con Paula. Según el panelista, la situación generó un fuerte malestar y terminó con el vínculo entre el actor y esa mujer. Se trata de una versión que no fue confirmada por los involucrados.

Al dar detalles, el panelista explicó que María José se habría enterado de la relación de Nito con Paula a través de la televisión. "María José se enteró que Nito tiene una relación con Paula por televisión. Paula y Nito lo desmintieron, por eso María José siguió", relató el integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Pero eso no fue todo. El panelista también dio a conocer cuándo habría sido el último contacto entre ambos y aseguró que el intercambio de mensajes se prolongó hasta hace pocos días. "El último contacto de Nito con María José fue el martes, le mandaba audios, ella está muy triste", sostuvo.

Según la información de Ochoa, María José habría decidido poner fin al vínculo luego de conocer la situación sentimental del actor. Además, afirmó que Paula tampoco sabía que Artaza sostenía una relación paralela.

Redes sociales Quién es Paula, la supuesta novia de Nito Artaza Paula es una mujer dedicada al rubro inmobiliario y fanática del running. Comenzó a compartir encuentros y momentos románticos con Nito Artaza después de la separación del humorista de Cecilia Milone. Mantiene un perfil bajo y está alejada del mundo del espectáculo.

De acuerdo a testimonios del humorista, se conocieron de manera casual, en donde una amiga de ella olvidó un regalo en el teatro y él decidió llevárselo personalmente a su casa, comenzando de esa manera el vínculo. Aunque algunos medios la presentaron como su novia, Artaza aclaró que no la considera formalmente su pareja. En mayo había dicho "estoy soltero pero bien acompañado", y explicó que ambos prefieren compartir momentos sin comprometerse en una relación tradicional.