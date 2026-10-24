El Gobierno anunció que Argentina es el país que más se benefició con el acuerdo Mercosur-Unión Europea En un posteo publicado en sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno destacó que "así el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un promedio del resto de los países del bloque apenas superior al 39%". Por Agregar C5N en









Según el Gobierno, Argentina se benefició con el acuerdo del Mercosur con la UE.

CEl Gobierno anunció que Argentina fue el país más beneficiado con el acuerdo Mercosur- Unión Europea. El canciller Pablo Quirno dio detalles en sus redes sociales.

En su cuenta de X, el canciller explicó: "Los datos muestran que la Argentina es el país del MERCOSUR con mayor utilización de las preferencias: casi el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un promedio del resto de los países del bloque apenas superior al 39%".

ARGENTINA ES EL PAÍS DEL MERCOSUR QUE MÁS SE HA BENEFICIADO DEL ACUERDO MERCOSUR-UE



Los datos muestran que la Argentina es el país del MERCOSUR con mayor utilización de las preferencias: casi el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un… pic.twitter.com/ZfBUZEZQVe — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 24, 2026 En la misma línea, agregó que "según INDEC, nuestro país exportó u$s2.800 en el período May-Sept 2026, esto es u$s400 millones más que en el mismo período de año anterior, a partir la implementación del Acuerdo".

"Son mejoras reales para nuestras exportaciones y un resultado concreto de los esfuerzos realizados por la Argentina en su implementación. La Argentina ES próspera", concluyó.