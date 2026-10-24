24 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció que Argentina es el país que más se benefició con el acuerdo Mercosur-Unión Europea

En un posteo publicado en sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno destacó que "así el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un promedio del resto de los países del bloque apenas superior al 39%".

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Según el Gobierno

Según el Gobierno, Argentina se benefició con el acuerdo del Mercosur con la UE.

CEl Gobierno anunció que Argentina fue el país más beneficiado con el acuerdo Mercosur- Unión Europea. El canciller Pablo Quirno dio detalles en sus redes sociales.

El Gobierno insiste en conseguir la suspensión de las PASO antes de que termine el año.
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En su cuenta de X, el canciller explicó: "Los datos muestran que la Argentina es el país del MERCOSUR con mayor utilización de las preferencias: casi el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un promedio del resto de los países del bloque apenas superior al 39%".

En la misma línea, agregó que "según INDEC, nuestro país exportó u$s2.800 en el período May-Sept 2026, esto es u$s400 millones más que en el mismo período de año anterior, a partir la implementación del Acuerdo".

"Son mejoras reales para nuestras exportaciones y un resultado concreto de los esfuerzos realizados por la Argentina en su implementación. La Argentina ES próspera", concluyó.

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