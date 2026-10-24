El Gobierno anunció que Argentina es el país que más se benefició con el acuerdo Mercosur-Unión Europea

CEl Gobierno anunció que Argentina fue el país más beneficiado con el acuerdo Mercosur- Unión Europea. El canciller Pablo Quirno dio detalles en sus redes sociales.
En un posteo publicado en sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno destacó que "así el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un promedio del resto de los países del bloque apenas superior al 39%".
CEl Gobierno anunció que Argentina fue el país más beneficiado con el acuerdo Mercosur- Unión Europea. El canciller Pablo Quirno dio detalles en sus redes sociales.
En su cuenta de X, el canciller explicó: "Los datos muestran que la Argentina es el país del MERCOSUR con mayor utilización de las preferencias: casi el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un promedio del resto de los países del bloque apenas superior al 39%".
En la misma línea, agregó que "según INDEC, nuestro país exportó u$s2.800 en el período May-Sept 2026, esto es u$s400 millones más que en el mismo período de año anterior, a partir la implementación del Acuerdo".
"Son mejoras reales para nuestras exportaciones y un resultado concreto de los esfuerzos realizados por la Argentina en su implementación. La Argentina ES próspera", concluyó.