El escándalo que no se supo de los Martín Fierro de la Radio: el tenso momento que vivió una famosa periodista

La fiesta de los premios tuvo un episodio inesperado en el salón que generó bastante incomodidad entre los presentes.

La velada de los Martín Fierro de la Radio dejó secuelas que trascendieron la entrega de estatuillas y las dedicatorias sobre el escenario. Una de las figuras de la gala fue Nancy Duré , quien debió lidiar con un insólito traspié organizativo que condicionó el arranque de su noche en la premiación de la industria radial. De esta forma, lo que debía ser una noche de festejos terminó convirtiéndose en un momento repleto de incomodidad y desorganización.

Como integrante de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) , la comunicadora arribó con la ilusión de compartir la jornada con sus pares. Sin embargo, al dirigirse a la ubicación estipulada, la profesional de los medios se encontró con un imprevisto que entorpeció de inmediato su estadía en el predio. Esta imprevista falla logística arruinó por completo la planificación que la periodista tenía pensada para la velada.

La tarjeta formal le asignaba la mesa número 25, pero al acercarse a ese sector constató que no había sillas libres y que todas las plazas se encontraban tomadas . Ante el desconcierto general, los encargados de la recepción intentaron hallar una solución mientras la panelista aguardaba de pie en el salón por casi veinte minutos. El plantón forzado frente a la mirada atónita de los demás invitados generó un clima de extrema tensión.

A pesar de los reiterados controles de lista por parte de los acomodadores, la producción no logró detectar quién había ocupado la silla correspondiente a la figura televisiva . Sin posibilidad de solucionar el error en la ubicación original, la logística resolvió trasladarla a un espacio lindero para garantizarle un lugar. La improvisación de los organizadores dejó al descubierto varias falencias de la fiesta en materia de acomodación.

Finalmente, la comunicadora terminó compartiendo mesa con Baby Etchecopar, su excompañero de trabajo, quien al notar el malestar intervino para hacerle un lugar en su mesa . Gracias al gesto del conductor, la cronista pudo disfrutar de la velada, aunque en el ambiente quedó dando vueltas la incógnita sobre la identidad del intruso . Sin duda, el misterio sobre el comensal impostor terminó siendo el gran tema de debate durante el resto de la madrugada.

Quién ganó el Oro en el Martín Fierro de la Radio 2026

Luego de una extensa velada dedicada a premiar el trabajo de conductores, analistas y profesionales del dial, Luis Novaresio y Luciana Rubinska se hicieron cargo del tramo culminante de la gala. En medio de un clima de extrema expectativa dentro del salón, las figuras televisivas revelaron finalmente que María O’Donnell se consagraba como la flamante ganadora del Martín Fierro de Oro de Radio 2026.

Al momento de subir al escenario para alzar el galardón máximo, la conductora no disimuló su asombro ante la decisión de la entidad organizadora. “Ay, ay, qué emoción tan inesperada. No saben lo que se los agradezco. Mis compañeros, que no quieren subir conmigo, ¿pueden subir conmigo?”, expresó María O’Donnell visiblemente conmovida mientras alentaba a su equipo a sumarse al reconocimiento.

Durante su discurso, la periodista dedicó unas palabras al homenaje brindado a Ernestina Pais, con quien compartió sus primeros pasos radiales en el ciclo conducido por Jorge Guinzburg en Radio Mitre. “Ernestina amaba la radio, era su medio favorito por lejos”, afirmó la comunicadora, recordando además sus inicios junto a profesionales de la talla de Magdalena Ruiz Guiñazú.

En el cierre de su dedicatoria, la periodista repasó cómo su trayectoria laboral dio un giro decisivo tras su paso por las salas de redacción. “Cuando fui mamá, era una época en la que el periodismo gráfico era bastante incompatible con la maternidad y me mudé a la radio como mi casa principal”, relató la figura, celebrando su amor por el éter en la noche más importante del medio.