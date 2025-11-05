IR A
Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

El intérprete sorprendió al mostrar su cambio físico y reflexionar sobre la autoaceptación y la representación corporal en la industria audiovisual.

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

  • Mel Rodríguez mostró en redes sociales su impresionante cambio físico tras años de altibajos con su peso.
  • El actor confesó haber llegado a pesar entre 105 y 180 kilos, y habló de su lucha con la ansiedad y la comida.
  • Destacó que su prioridad hoy es la autoaceptación y mantener un equilibrio entre salud física y emocional.
  • Agradeció a Shonda Rhimes por promover la diversidad corporal en La Residencia, su nueva serie en Netflix.

El actor Mel Rodríguez, conocido por su paso por Better Call Saul y por su nuevo papel en La Residencia de Netflix, se volvió tema de conversación tras mostrar su impresionante transformación física. En una publicación de Instagram, el intérprete compartió imágenes del antes y el después junto a una reflexión sobre la constancia y la superación personal: “A veces se dan dos pasos adelante y uno atrás, pero estoy orgulloso de mí mismo por seguir comprometido”, escribió.

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

En la primera imagen se lo ve sonriente junto a una vaca; en la segunda, posa con una figura visiblemente más atlética, luciendo musculatura y confianza. En otra instantánea aparece sin camiseta, mostrando con orgullo los resultados de meses de esfuerzo y disciplina. Rodríguez, de 52 años, ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó con su peso a lo largo de los años.

En diálogo con People, el actor reveló que llegó a fluctuar entre 105 y 180 kilos, atravesando múltiples cambios drásticos. “Creo que he bajado y subido unos 70 kilos al menos cinco veces”, confesó. También explicó cómo la ansiedad y la comida se volvieron parte de un ciclo difícil de romper: “Cuando alcanzo mi peso ideal, pienso que puedo volver a comer de todo, y ahí recaigo. La comida me reconforta”. Hoy, asegura, su objetivo principal es sentirse en equilibrio y practicar la autoaceptación.

Mel Rodríguez transformación
Mel Rodríguez destacó el valor de la inclusión en las series y cómo impacta en la representación de los cuerpos reales.

Éxitos de Mel Rodríguez

Más allá de su cambio físico, Mel Rodríguez reflexionó sobre la presión estética en la televisión y la falta de oportunidades para actores de tallas grandes. Agradeció especialmente a Shonda Rhimes, creadora de La Residencia, por apostar por repartos diversos que reflejan la realidad. En la serie, Mel Rodríguez interpreta a Bruce Gellar, un ingeniero de la Casa Blanca que mantiene una relación con la ama de llaves Elsyie Chayle, papel interpretado por Julieth Restrepo.

“Rhimes elige gente real, eso hace que el público se identifique más. Es algo que no se ve con frecuencia en Hollywood”, señaló el actor. Su experiencia en esta producción refuerza su compromiso con una mirada más inclusiva y empática dentro del mundo del entretenimiento.

Mel Rodríguez transformación 2
Con una extensa trayectoria en series, Mel Rodríguez reafirmó su compromiso con historias que reflejen diversidad y autenticidad.

Con una carrera que abarca títulos como Better Call Saul, The Last Man on Earth y Getting On, Mel Rodríguez se ha consolidado como un intérprete versátil, capaz de abordar tanto la comedia como el drama con sensibilidad y autenticidad.

