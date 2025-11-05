MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

La actriz Emilia Attias contó en MasterChef Celebrity que almorzó junto con Luis Ventura previo a una jornada de grabación para el programa y limpiaron asperezas por una información errónea sobre un supuesto embarazo, pero todo quedó en una broma: “Estoy yo para hacerme responsable”, dijo el periodista.
Ante la consulta de la conductora Wanda Nara sobre el diálogo que tuvieron en el almuerzo privado que tuvieron, la exprotagonista de Casi Ángeles contó estuvieron "desmintiendo cosas. Como, por ejemplo, que yo estaba embarazada y no era cierto".
Pero Ventura se defendió: "Se dio una situación donde fui el vocero", a lo que Emilia indicó: "Pero te expusieron mucho porque era mentira". El periodista asumió su responsabilidad y afirmó: "Estoy yo para hacerme responsable".
Pero Wanda suavizó el momento: "¿Del bebé te hacés responsable también?" y Ventura bromeó: "No, ahí pido ADN". En pocos minutos, el momento entre ambos se hizo tendencia en redes sociales y el clip fue viral.