IR A
IR A

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El periodista y la actriz protagonizaron un gracioso momento en pleno programa por un presunto embarazo. “Estoy yo para hacerme responsable", bromeó.

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
Redes sociales

La actriz Emilia Attias contó en MasterChef Celebrity que almorzó junto con Luis Ventura previo a una jornada de grabación para el programa y limpiaron asperezas por una información errónea sobre un supuesto embarazo, pero todo quedó en una broma: “Estoy yo para hacerme responsable”, dijo el periodista.

Luck Ra se emocionó en vivo.
Te puede interesar:

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Ante la consulta de la conductora Wanda Nara sobre el diálogo que tuvieron en el almuerzo privado que tuvieron, la exprotagonista de Casi Ángeles contó estuvieron "desmintiendo cosas. Como, por ejemplo, que yo estaba embarazada y no era cierto".

Embed - Emilia Luis

Pero Ventura se defendió: "Se dio una situación donde fui el vocero", a lo que Emilia indicó: "Pero te expusieron mucho porque era mentira". El periodista asumió su responsabilidad y afirmó: "Estoy yo para hacerme responsable".

Pero Wanda suavizó el momento: "¿Del bebé te hacés responsable también?" y Ventura bromeó: "No, ahí pido ADN". En pocos minutos, el momento entre ambos se hizo tendencia en redes sociales y el clip fue viral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

La actriz le puso los puntos al jurado del reality de cocina.

Emilia Attias, íntima: la actriz habló de su novio Guillermo Freire y cuestionó al jurado de MasterChef Celebrity

últimas noticias

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 11 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 19 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 27 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 30 minutos
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Hace 48 minutos