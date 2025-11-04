IR A
Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

La producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y ya se ubicó entre lo más visto. Esta comedia negra se centra en el plan criminal de una mujer que busca hundir a su exmarido.

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.

Netflix

Netflix renovó su catálogo con una gran cantidad de estrenos de todas partes del mundo y, como es habitual, lo más destacado son las miniseries. Entre ellas, una producción neerlandesa de solo siete capítulos sorprende con su mezcla única de comedia negra, venganza, crimen y ambición.

Una serie nueva de Netflix.
Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Se trata de El imperio de Ámsterdam, que se estrenó el 30 de octubre y se consolidó como una de las series más vistas de la plataforma. En la trama, un divorcio conflictivo desata un plan de venganza para derribar un negocio basado en la industria del cannabis, muy famosa en los Países Bajos.

Mientras los personajes alternan sus vidas entre mansiones de lujo y calles oscuras, la ciudad de Ámsterdam se convierte en escenario y, a la vez, protagonista de la historia. Su belleza y ambigüedad va desde el drama hasta la comedia, como la serie y la vida misma.

El imperio de Ámsterdam

Netflix: sinopsis de El imperio de Ámsterdam

Jack van Doorn es un importante empresario de Ámsterdam cuyo mayor orgullo es Jackal, un imperio de coffee shops construidos alrededor del negocio de la marihuana legal. Aunque empezó como un emprendimiento legítimo, pronto los límites con el submundo criminal comenzaron a difuminarse.

Todo se ve amenazado cuando su esposa Betty, una excantante pop, descubre que Jack le fue infiel con una periodista. Él le pide el divorcio y ella contraataca donde más le duele: quiere quedarse con la mansión, el dinero y Jackal, y está dispuesta a destruir toda su red de negocios para conseguir su venganza.

Tráiler de El imperio de Ámsterdam

Embed - EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM Trailer SUBTITULADO / Amsterdam Empire Trailer [HD] Netflix

Reparto de El imperio de Ámsterdam

  • Famke Janssen como Betty.
  • Jacob Derwig como Jack van Doorn.
  • Jade Olieberg como Katja van Doorn.
  • Elise Schaap como Marjolein Hofman.
  • Yannick van de Velde como Erik Ketels.
  • Jesse Mensah como Patrick van Doorn.
  • Victor Löw como Bolle.
  • Bart Slegers como Gijs Tichelaar.
