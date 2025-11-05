¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

El regreso del actor en “Avengers: Doomsday” enciende la chance sobre su despedida como Thor, mientras la empresa aún guarda silencio sobre la siguiente aventura en solitario del popular personaje.

La incertidumbre sobre el destino de Thor y la postura de Chris Hemsworth mantienen en vilo a los seguidores de Marvel . La confirmación del actor australiano en el elenco de Avengers: Doomsday avivó el debate sobre el futuro de su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) .

Aunque su presencia está asegurada para la esperada película de 2026 , persiste la incógnita sobre si será su última aparición como el Dios del Trueno o el comienzo de una nueva etapa , informó Alfa Beta Juega.

Actualmente, Thor es el único miembro original de los Vengadores confirmado para la próxima superproducción, lo que lo coloca en una posición central dentro de la franquicia . Marvel Studios no anunció una quinta película en solitario , lo que alimenta las dudas sobre la continuidad del personaje .

La ausencia de otros héroes fundadores refuerza la percepción de que Thor podría enfrentar un cambio crucial y definitivo , según algunos análisis de especialistas y seguidores en redes. La posibilidad de que Thor se despida en Avengers: Doomsday generó inquietud entre los aficionados del UCM . El personaje, interpretado por Hemsworth desde 2011, se convirtió en uno de los favoritos de la saga.

Una eventual muerte en la próxima entrega tendría un fuerte impacto en la audiencia debido a su papel como último representante del equipo original. Sin embargo, existen señales de que el legado de Thor podría prolongarse más allá de esta película, lo que mantiene vivas las teorías entre los seguidores y la atención sobre cada anuncio oficial del estudio.

El carisma y la popularidad de Thor lo convirtieron en pieza clave de la franquicia, y la incertidumbre sobre su destino provoca debates y especulaciones. La posible evolución del personaje o su traspaso de legado se mantiene como tema central de discusión entre la comunidad fan, que espera respuestas en futuros avances y eventos de Marvel.

En el horizonte de la franquicia, la llegada de Avengers: Secret Wars en 2027 y la posible incorporación de los X-Men abren la puerta a desarrollos inesperados para el personaje. Según Alfa Beta Juega, Marvel Studios podría estar preparando un cambio relevante para Thor, quien podría ver sellado su destino o asumir una nueva etapa en el UCM.

Uno de los factores que alimentaron las especulaciones es una escena de Deadpool y Lobezno. Wade Wilson aparece herido en los brazos de Thor, quien llora por el personaje de Ryan Reynolds.

El Agente Paradox, de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), interviene y señala que no tiene permiso para presenciar la escena. Este momento, que provocó humor y teorías en redes sociales, podría anticipar una trama aún no resuelta para Thor y conectar con futuros proyectos del estudio.

La evolución de Thor también se relaciona con los cambios internos del UCM, marcados por la renovación y la introducción de nuevas figuras. Muchos creen que Thor podría adoptar el rol de mentor o transmitir su legado a nuevos personajes, permitiendo que su influencia se mantenga sin protagonismo central.

Consultado sobre su continuidad, Chris Hemsworth mantuvo una postura reservada. Cuando le preguntaron sobre una quinta película, el actor respondió: “Ya veremos qué pasa”.

Un video en redes sociales incrementó los rumores de despedida, aunque aclaró que no era su intención anunciar una salida. Los fans permanecen atentos a sus declaraciones y a cada indicio sobre el futuro de Thor.

Aunque persisten las dudas, el universo Marvel presenta múltiples vías para el desarrollo de Thor. El personaje conserva tramas pendientes y potencial para nuevas historias, mientras que Hemsworth se muestra abierto a seguir en el papel. De este modo, el destino de Thor en el UCM sigue en suspenso, y la expectativa crece entre quienes esperan nuevos capítulos para el personaje y su intérprete.