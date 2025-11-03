8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento El estreno de la segunda temporada de esta serie española llegó a Netflix y ya marca tendencia a nivel mundial con sus ocho capítulos, ideales para maratonear.







La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales que ponen a prueba a todo el equipo del Hospital Público Joaquín Sorolla.

A partir de las 4 de la madrugada (hora de Argentina), los nuevos ocho capítulos estarán disponibles en la plataforma, una decisión que no pasó desapercibida entre los seguidores latinoamericanos, que esperaban poder verlos durante la noche.

La historia se desarrolla en Valencia, dentro del ficticio Hospital Público Joaquín Sorolla, donde un grupo de médicos y residentes enfrenta el colapso del sistema sanitario. Lo que comienza como un relato sobre el esfuerzo y la vocación, pronto se convierte en una radiografía crítica del estado de la sanidad pública española.

Sinopsis de Respira, la serie que estrenó nueva temporada en Netflix La trama gira en torno a una huelga sin precedentes del personal sanitario, desencadenada por los recortes presupuestarios y la precariedad laboral. En medio del caos, irrumpe una figura que altera todos los equilibrios: Patricia Segura, interpretada por Najwa Nimri, presidenta de la Generalitat Valenciana y firme defensora de la sanidad privada. Cuando es diagnosticada con una enfermedad grave, su ingreso en un hospital público desata un torbellino político, ético y mediático.

Reparto de Respira El elenco principal de la serie regresa con Najwa Nimri como Patricia, Blanca Suárez como Jesica, Aitana Sánchez-Gijón como Pilar, Manu Ríos como Biel, Borja Luna como Néstor y Alfonso Bassave como Lluís.

A ellos se suman nuevas incorporaciones como Pablo Alborán, Gustavo Salmerón y Rachel Lascar, quien interpreta a Sophie, una prestigiosa oncóloga que revolucionará el hospital. También repiten Ana Rayo, Abril Zamora, Xoán Fórneas, Blanca Martínez, Marwa Bakhat y Claudia Traisac, consolidando un elenco coral que entrelaza tramas profesionales y personales. respira 2