La impresionante transformación de Brad Pitt: sorprendió con un nuevo cambio de look El actor apareció en un evento deportivo con una apariencia completamente distinta, mientras avanza en su disputa judicial con Angelina Jolie.







Brad Pitt volvió a sorprender con un cambio de look. Redes sociales

Brad Pitt reapareció en público durante la Serie Mundial 2025 con un look inesperado.

El actor lució cabello largo, bigote y patillas, en contraste con su estilo anterior.

El cambio estaría vinculado a su nuevo proyecto audiovisual junto a David Fincher.

A la vez, continúa su enfrentamiento legal con Angelina Jolie por el viñedo francés Château Miraval. Brad Pitt volvió a ocupar titulares tras presentarse en el Juego 4 de la Serie Mundial 2025, donde lució un nuevo look que llamó la atención de los fanáticos y medios internacionales. Con el cabello largo en tono rubio oscuro, patillas grises y un bigote marcado, el actor mostró una imagen completamente distinta a la de junio, cuando apareció rapado en la avant premiere de F1: The Movie.

Durante el evento deportivo, celebrado en el Dodger Stadium, Brad Pitt compartió palco con el músico Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, mientras el equipo local caía ante Toronto por 6-2. Vestido con la clásica camiseta blanca de los Dodgers, el actor se convirtió en uno de los protagonistas fuera del campo, donde la mezcla de famosos y cámaras transformó la noche en una suerte de alfombra roja improvisada.

El cambio de imagen estaría vinculado a su participación en una nueva producción derivada de Once Upon a Time in Hollywood, ahora dirigida por David Fincher, en reemplazo de Quentin Tarantino. Según el propio Brad Pitt, se trata de “un episodio sobre el personaje”, más que una secuela. A sus 61 años, el intérprete continúa demostrando su habilidad para renovarse con cada proyecto, evocando la versatilidad que lo convirtió en un ícono desde Leyendas de pasión hasta El club de la pelea.

Brad Pitt cambio look junto a Flea El actor trabaja en una producción derivada de Once Upon a Time in Hollywood, ahora dirigida por David Fincher. Redes Brad Pitt intensifica su lucha legal con Angelina Jolie Mientras tanto, el actor enfrenta un nuevo capítulo en su disputa judicial con Angelina Jolie por la propiedad del viñedo Château Miraval, en Francia. Según documentos presentados en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, los abogados de Brad Pitt solicitaron que Jolie entregue comunicaciones privadas sobre la venta de su participación en 2021, operación que el actor considera irregular.

El equipo legal de de la actriz alegó privilegio abogado-cliente para no presentar los documentos, mientras que los representantes de Brad Pitt sostienen que se trata de un intento por ocultar información clave. La venta del viñedo, realizada al Grupo Stoli, dio origen a la demanda en 2022, en la que el actor asegura que existía un acuerdo previo que impedía cualquier transacción sin el consentimiento de ambas partes.

angelina jolie brad pitt.jpg En paralelo, continúa su enfrentamiento judicial con Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval. Fuentes cercanas a las estrellas de Hollywood coinciden en que el conflicto, iniciado tras su separación en 2016, continúa afectando a su entorno familiar. Mientras Angelina Jolie asegura haber dejado atrás las propiedades compartidas, allegados a Brad Pitt señalan que las acciones de su expareja provocaron “un daño colateral tremendo”. La posibilidad de una resolución definitiva sigue siendo incierta.