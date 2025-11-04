Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata Si te gustan los dramas hospitalarios con carga emocional y crítica social, esta temporada promete engancharte desde el primer capítulo.







Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: creada por Carlos Montero, regresa con su segunda entrega desde el 31 de octubre en Netflix.

En este ciclo audiovisual, el ficticio Hospital Joaquín Sorolla cambia de gestión pública a privada, desencadenando tensiones éticas, conflictos personales y dilemas profesionales entre los miembros del equipo médico.

Con capítulos de aproximadamente 45 a 60 minutos cada uno, el guion mantiene el ritmo intenso del género hospitalario pero introduce una ambientación más crítica y actualizada, centrada en la precariedad del sistema sanitario y las emociones humanas detrás de los pasillos. Combina tres atractivos clave: un reparto de lujo, una trama relevante (la sanidad pública vs. privada) y un estreno inmediato en la N roja que permite binge-watching. Esto hace que se convierta rápidamente en tendencia en los países de habla hispana.

Respira Sinopsis de Respira, la serie que estrenó nueva temporada en Netflix Un apasionado equipo médico se dedica a salvar vidas en un abarrotado hospital público en el que la tensión —y el romance— aceleran el pulso, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Respira Embed - Respira: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Respira El elenco habitual —Najwa Nimri (Patricia), Aitana SánchezGijón (Pilar), Blanca Suárez (Jésica) y Manu Ríos (Biel)— se ve reforzado por nuevas caras como Pablo Alborán, que debuta como actor en el papel de cirujano plástico Jon Balanzetegui, junto a Rachel Lascar y Gustavo Salmerón.