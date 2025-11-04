IR A
IR A

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

Si te gustan los dramas hospitalarios con carga emocional y crítica social, esta temporada promete engancharte desde el primer capítulo.

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: creada por Carlos Montero, regresa con su segunda entrega desde el 31 de octubre en Netflix. de cuál se trata

Te puede interesar:

La serie de solo 6 capítulos que se estrenó este año en Netflix y ya es furor

En este ciclo audiovisual, el ficticio Hospital Joaquín Sorolla cambia de gestión pública a privada, desencadenando tensiones éticas, conflictos personales y dilemas profesionales entre los miembros del equipo médico.

Con capítulos de aproximadamente 45 a 60 minutos cada uno, el guion mantiene el ritmo intenso del género hospitalario pero introduce una ambientación más crítica y actualizada, centrada en la precariedad del sistema sanitario y las emociones humanas detrás de los pasillos. Combina tres atractivos clave: un reparto de lujo, una trama relevante (la sanidad pública vs. privada) y un estreno inmediato en la N roja que permite binge-watching. Esto hace que se convierta rápidamente en tendencia en los países de habla hispana.

Respira

Sinopsis de Respira, la serie que estrenó nueva temporada en Netflix

Un apasionado equipo médico se dedica a salvar vidas en un abarrotado hospital público en el que la tensión —y el romance— aceleran el pulso, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Respira

Embed - Respira: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Respira

El elenco habitual —Najwa Nimri (Patricia), Aitana SánchezGijón (Pilar), Blanca Suárez (Jésica) y Manu Ríos (Biel)— se ve reforzado por nuevas caras como Pablo Alborán, que debuta como actor en el papel de cirujano plástico Jon Balanzetegui, junto a Rachel Lascar y Gustavo Salmerón.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.
play

Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes

El éxito que todos quieren ver en Netflix.
play

Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante

últimas noticias

play
Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Hace 22 minutos
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para recibir el título de Sir.

David Beckham ya es Sir: el rey Carlos III lo nombró caballero

Hace 32 minutos
El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

El Ministerio de Educación porteño bloqueó el acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

Hace 42 minutos
Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Hace 47 minutos
play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Hace 1 hora