En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas: cuál es la serie sensación de Netflix

Con una mezcla de romance, intriga social y lujo, la historia propone un retrato elegante de las diferencias de clase, los secretos familiares y los límites del amor cuando el dinero y el poder entran en juego.

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas.

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas.

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas: la nueva producción se posiciona como la favorita de los amantes de las narraciones dramáticas. Con pocos capítulos, conquisto al público por su mezcla de romance y conflictos familiares que mantienen al espectador al borde de la emoción.

Envidiosa Temporada 2 se estrenó el 5 de febrero pasado en Netflix.
Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa

La historia, situada en una Estambul contemporánea y espectacular, explora los contrastes entre pasión, poder y ambición, elementos tradicionales del género que se presentan aquí con una estética impactante y un guion cargado de sorpresas. Bajo la dirección de Uluç Bayraktar, la propuesta ofrece una visión profunda del enfrentamiento entre el mundo del dinero reciente y la aristocracia tradicional, mostrando cómo se entrelazan intereses, emociones y secretos.

Más allá de la trama y las interpretaciones, Amor y Riqueza se distingue por su impactante puesta en escena. La narrativa fue rodada en escenarios reales de Estambul, incluyendo palacios históricos, modernos rascacielos y los emblemáticos puertos del Bósforo.

Amor y riqueza

Sinopsis de Amor y riqueza, la serie turca tendencia de Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero (y para el amor) sacude a toda la élite de Estambul.

Tráiler de Amor y riqueza

Embed - TRAILER: Amor y Riqueza (subtítulos en español)

Reparto de Amor y riqueza

  • Asli Enver
  • Engin Akyürek
  • Serkan Altunorak
  • Ismail Demirci
  • Dolunay Soysert
  • Taro Emir Tekin
  • Zeynep Oymak
  • Selin Sekerci
  • Sedef Avci
