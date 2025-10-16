En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas: cuál es la serie sensación de Netflix Con una mezcla de romance, intriga social y lujo, la historia propone un retrato elegante de las diferencias de clase, los secretos familiares y los límites del amor cuando el dinero y el poder entran en juego.







La historia, situada en una Estambul contemporánea y espectacular, explora los contrastes entre pasión, poder y ambición, elementos tradicionales del género que se presentan aquí con una estética impactante y un guion cargado de sorpresas. Bajo la dirección de Uluç Bayraktar, la propuesta ofrece una visión profunda del enfrentamiento entre el mundo del dinero reciente y la aristocracia tradicional, mostrando cómo se entrelazan intereses, emociones y secretos.

Más allá de la trama y las interpretaciones, Amor y Riqueza se distingue por su impactante puesta en escena. La narrativa fue rodada en escenarios reales de Estambul, incluyendo palacios históricos, modernos rascacielos y los emblemáticos puertos del Bósforo.

Amor y riqueza

Sinopsis de Amor y riqueza, la serie turca tendencia de Netflix Según la sinopsis oficial de Netflix: La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero (y para el amor) sacude a toda la élite de Estambul.

