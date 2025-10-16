IR A
IR A

De qué se trata Limpia, la película chilena que muestra la desigualdad social con una historia particular y es furor en Netflix

La película chilena dirigida por Dominga Sotomayor está basada en la novela homónima y best-seller de Alia Trabucco Zerán.

Hace apenas unos días

Hace apenas unos días, Netflix estrenó Limpia, producción chilena dirigida por Dominga Sotomayor.

Hace apenas unos días, Netflix estrenó Limpia, producción chilena dirigida por Dominga Sotomayor (De jueves a domingo; Tarde para morir joven) y basada en la novela homónima y best-seller de Alia Trabucco Zerán.

Envidiosa Temporada 2 se estrenó el 5 de febrero pasado en Netflix.
Te puede interesar:

Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa

Desde su estreno, Limpia no hizo más que recibir elogios por parte de la crítica especializada. Por ejemplo, desde Kinótico la describieron como "una historia narrada con temple, en la que cada detalle, gesto y frase tienen un peso narrativo", destacando además su anclaje en un contexto social significativo que la convierte "prácticamente en la cara B de Roma de Alfonso Cuarón".

En OtrosCines subrayaron su contundencia y su posicionamiento dentro del cine social contemporáneo, calificándola con tres estrellas sobre cinco. En tanto, MicropsiaCine valoró su tono "manso, observacional y delicado", donde priman las miradas curiosas, los silencios y las incomodidades solapadas.

Finalmente, desde EscribiendoCine celebraron cómo Limpia "confirma a Sotomayor como una de las directoras que mejor explora las fracturas sociales de Chile desde la intimidad de lo doméstico”, otorgándole además una calificación de 8 sobre 10.

Sinopsis de Limpia, el drama chileno que sorprende a todos en Netflix

La historia de Limpia sigue a Estela, una empleada doméstica que trabaja para una familia de clase alta en la ciudad de Santiago de Chile. Su vínculo con Julia, una niña de seis años a su cargo, se vuelve cada vez más particular, mezclando afecto y dependencia en un contexto marcado por las desigualdades sociales.

Por su parte, la directora describió esta película como el retrato de "un encuentro entre soledades", donde el vínculo entre los personajes de Estela y Julia parece horizontal, pero termina revelando profundas heridas.

limpia

Tráiler de Limpia

Embed - Limpia | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Limpia

Limpia está protagonizada por María Paz Grandjean (Estela) y Rosa Puga Vittini (Julia), con un reparto que incluye las actuaciones de Ignacia Baeza, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios. Además de la dirección, Sotomayor se encargó del guion junto a Gabriela Larralde.

limpia chile
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas.
play

En pocos capítulos ya conquistó a los amantes de novelas turcas: cuál es la serie sensación de Netflix

Hace apenas unos días, Netflix estrenó un drama chileno que aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto.
play

Este drama chileno aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto de Netflix: qué película es

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. 
play

Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

Hace 10 minutos
La cantante latina se destacó en el tradicional desfile de la marca de ropa femenina estadounidense.

Karol G brilló en el Victoria's Secret Fashion Show con un emotivo mensaje: "Latina Foreva"

Hace 18 minutos
El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

Hace 48 minutos
Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Día de la Lealtad: con distintos actos, el peronismo busca mostrarse en sintonía de cara a octubre

Hace 48 minutos
Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Hace 49 minutos