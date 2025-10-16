Excarcelaron a la mamá de Ayelén Paleo: "Ya era hora de estar todos en familia"

Elizabeth Rodrigo fue liberada de la prisión pero sigue procesada por participar de una banda de trata con fines de prostitución.

La mamá de la exvedette Ayelén Paleo , Elizabeth Rodrigo, fue excarcelada después de un mes y medio de estar en prisión. Sigue imputada y se la investiga como integrante de una banda de trata de personas.

La mujer fue detenida en La Ciudad , en el marco de una serie de allanamientos en varias provincias del país. Está señalada como la fotógrafa que hacía los books de las mujeres. Si bien hubo un cambio de carátula, sigue procesada por explotación de la prostitución.

La noticia surgió en Intrusos, en América, donde la panelista Karina Iavícoli detalló: “Hubo cambio de carátula y esto le permite estar fuera del penal. No es que terminó la causa. Sigue en estudio para ver cuál es la situación de la mamá de Ayelén, pero los abogados están confiados”.

Desde la producción del programa se contactaron con la mediática que aseguró: "Estamos muy contentos, ya era hora de estar todos en familia. Contentos, cansados también, ahora a disfrutar el Día de la Madre en familia".

Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

Qué pasó con la mamá de Ayelén Paleo

La mamá de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida en el marco de una investigación por explotación de mujeres; los operativos se realizaron en tres provincias y permitieron liberar a una docena de víctimas, entre ellas una menor de 15 años.

El caso fue denunciado en noviembre de 2024 y se pudo liberar a doce mujeres en los distintos operativos en la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

La mujer es fotógrafa profesional y martillera pública. Durante el allanamiento en su domicilio, la Policía confiscó dos cámaras fotográficas.

Los investigadores detallaron que las mujeres eran convocadas para hacer limpieza, y después las obligaban a comprar un book de fotos por un valor de 90 mil pesos. Ese material se difundía en páginas web de ofrecimiento sexual controladas por los delincuentes, quienes gestionaban las citas con las víctimas.