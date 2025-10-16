IR A
Este drama chileno aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto de Netflix: qué película es

La N roja estrena una producción dirigida por Dominga Sotomayor y basada en la exitosa novela de Alia Trabucco Zerán.

Hace apenas unos días

Hace apenas unos días, Netflix estrenó un drama chileno que aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto.

Hace apenas unos días, Netflix estrenó un drama chileno que aborda la desigualdad con dos puntos de vista muy particulares y es lo más visto. Fue dirigida por Dominga Sotomayor y está basada en la novela homónima y best-seller de Alia Trabucco Zerán: ¿qué película es?

Hace apenas unos días, Netflix estrenó Limpia, producción chilena dirigida por Dominga Sotomayor.
De qué se trata Limpia, la película chilena que muestra la desigualdad social con una historia particular y es furor en Netflix

La producción ya se convirtió en la más vista en la plataforma gracias a su enfoque intimista y su tratamiento profundo de las desigualdades sociales. La directora describe la cinta como el retrato de "un encuentro entre soledades", donde la relación entre las protagonistas parece horizontal, pero termina revelando heridas profundas.

Desde su estreno, la pieza audiovisual recibió elogios de la crítica especializada: Kinótico la describe como "una historia narrada con temple, donde cada detalle y gesto tienen peso narrativo", destacando su conexión con un contexto social significativo, comparándola con la cara B de Roma de Alfonso Cuarón. Por otro lado, OtrosCines resalta su contundencia dentro del cine social contemporáneo, otorgándole tres estrellas de cinco. Asimismo, MicropsiaCine valora su tono manso, observacional y delicado, centrado en miradas, silencios e incomodidades solapadas.

Limpia

Sinopsis de Limpia, el drama chileno que sorprende a todos en Netflix

La historia sigue a Estela, una empleada doméstica que trabaja para una familia de clase alta en Santiago de Chile. Su vínculo con Julia, una niña de seis años a su cuidado, se vuelve cada vez más particular, mezclando afecto y dependencia en un contexto marcado por las diferencias sociales.

Tráiler de Limpia

Embed - Limpia | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Limpia

  • María Paz Grandjean como Estela
  • Rosa Puga Vittini como Julia
  • Ignacia Baeza, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios
