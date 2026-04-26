Para todos, el último tramo del mes puede marcar un antes y un después en la manera de relacionarse con sus emociones.

¿Cómo viene la última semana de abril para todos los signos?.

El tramo final del cuarto periodo del año llega con una energía de transición emocional muy marcada, con días que invitan a revisar lo que quedó pendiente antes de cerrar el mes. ¿Cómo viene la última semana de abril para todos los signos?

Horóscopo de hoy, 26 de abril: la tensión entre el Sol y Plutón tensa a algunos signos

El clima astral comienza con una necesidad de ordenar , poner claridad y bajar el ruido mental para entender qué merece seguir ocupando espacio. A medida que avancen los días, la sensibilidad se vuelve más visible y muchos pueden sentir que ciertos sentimientos que venían en segundo plano empiezan a reclamar atención.

En la mitad de la semana, el foco se traslada hacia los vínculos y la forma en que se está dando y recibiendo afecto. Hacia el cierre de la semana, el pulso se vuelve más profundo e intenso, empujando a soltar lo que ya no puede seguir igual. Después de esa intensidad, empieza a abrirse una sensación de alivio que prepara el terreno para entrar en mayo con una mirada más honesta sobre lo que cada uno realmente quiere construir y culmina con la fuerza de la Luna llena de mayo , una lunación que puede traer cierres profundos, revelaciones y emociones difíciles de ignorar.

La semana te empuja a revisar tu rutina y luego tus relaciones. La luna llena puede mostrarte qué vínculo ya necesita una transformación real.

Tauro

Sentís una necesidad mayor de expresión personal. Hacia fin de semana puede aparecer una conversación importante en temas afectivos.

Géminis

Tu atención se dirige al hogar y a lo emocional. La energía escorpiana puede mostrarte hábitos que ya no sostienen tu bienestar.

Cáncer

Tus palabras tendrán más peso del habitual. La luna llena activa creatividad, deseo y una verdad emocional que venías postergando.

Leo

La semana pone foco en tu valor personal. Podés empezar a ver con claridad qué ya no merece tu energía.

Virgo

La Luna comienza en tu signo y te vuelve protagonista. Es una semana para escuchar lo que venís sintiendo en silencio.

Libra

Tu signo recibe la Luna durante varios días y eso puede hacerte sentir más sensible a lo que pasa alrededor. Necesitás equilibrio emocional.

Escorpio

La luna llena en tu signo marca un cierre importante. Algo interno puede cambiar definitivamente.

Sagitario

Primero aparece introspección, después claridad. El fin de semana trae una sensación de renovación.

Capricornio

La semana mueve amistades, proyectos y planes futuros. Podés ver quién realmente acompaña tu proceso.

Acuario

La energía toca tu área profesional. Una situación puede mostrarte qué lugar querés ocupar.

Piscis

Se activan nuevas perspectivas. La luna llena puede ayudarte a soltar una creencia que ya quedó vieja.