- El clima astral estará marcado por una transición emocional profunda
- Se sentirá una necesidad de ordenar pendientes antes del cierre del mes
- Habrá una mayor claridad para distinguir lo esencial de lo accesorio
- Se dará una sensación de alivio después de días movilizadores
El tramo final del cuarto periodo del año llega con una energía de transición emocional muy marcada, con días que invitan a revisar lo que quedó pendiente antes de cerrar el mes. ¿Cómo viene la última semana de abril para todos los signos?
El clima astral comienza con una necesidad de ordenar, poner claridad y bajar el ruido mental para entender qué merece seguir ocupando espacio. A medida que avancen los días, la sensibilidad se vuelve más visible y muchos pueden sentir que ciertos sentimientos que venían en segundo plano empiezan a reclamar atención.
En la mitad de la semana, el foco se traslada hacia los vínculos y la forma en que se está dando y recibiendo afecto. Hacia el cierre de la semana, el pulso se vuelve más profundo e intenso, empujando a soltar lo que ya no puede seguir igual. Después de esa intensidad, empieza a abrirse una sensación de alivio que prepara el terreno para entrar en mayo con una mirada más honesta sobre lo que cada uno realmente quiere construir y culmina con la fuerza de la Luna llena de mayo, una lunación que puede traer cierres profundos, revelaciones y emociones difíciles de ignorar.
La semana te empuja a revisar tu rutina y luego tus relaciones. La luna llena puede mostrarte qué vínculo ya necesita una transformación real.
Tauro
Sentís una necesidad mayor de expresión personal. Hacia fin de semana puede aparecer una conversación importante en temas afectivos.
Géminis
Tu atención se dirige al hogar y a lo emocional. La energía escorpiana puede mostrarte hábitos que ya no sostienen tu bienestar.
Cáncer
Tus palabras tendrán más peso del habitual. La luna llena activa creatividad, deseo y una verdad emocional que venías postergando.
Leo
La semana pone foco en tu valor personal. Podés empezar a ver con claridad qué ya no merece tu energía.
Virgo
La Luna comienza en tu signo y te vuelve protagonista. Es una semana para escuchar lo que venís sintiendo en silencio.
Libra
Tu signo recibe la Luna durante varios días y eso puede hacerte sentir más sensible a lo que pasa alrededor. Necesitás equilibrio emocional.
Escorpio
La luna llena en tu signo marca un cierre importante. Algo interno puede cambiar definitivamente.
Sagitario
Primero aparece introspección, después claridad. El fin de semana trae una sensación de renovación.
Capricornio
La semana mueve amistades, proyectos y planes futuros. Podés ver quién realmente acompaña tu proceso.
Acuario
La energía toca tu área profesional. Una situación puede mostrarte qué lugar querés ocupar.
Piscis
Se activan nuevas perspectivas. La luna llena puede ayudarte a soltar una creencia que ya quedó vieja.