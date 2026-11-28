De qué murió Javier Lozano, el emblemático periodista y productor de TN y eltrece Fue una de las máximas figuras de TN y Eltrece, tras haber ingresado al canal en el año 1987. Agregar C5N en









El periodista tenía 66 años.

El mundo del periodismo argentino está bajo conmoción tras la muerte de Javier Lozano. El periodista murió a los 66 años por un cáncer de riñón que lo aquejaba hace varios años.

Javier Lozano fue uno de los grandes exponentes de TN y eltrece, canal al que ingresó en el año 1987 y en el que dio sus primeros pasos trabajando en Tribunales. Con el correr de los años, pasó a formar parte de Telenoche y también como cronista de los dos canales de televisión.

A lo largo de su extensa trayectoria como comunicador dentro del canal, también logró obtener la acreditación en Casa Rosada y en el Congreso, mientras que desde el año 2020 se desempeñó como editor del sitio web de TN.

Lozano fue uno de los periodistas más reconocidos en el ámbito, consagrándose como uno de los cronistas de calle más queridos por los televidentes. La noticia, confirmada por TN, deja un profundo dolor para sus colegas.

El mensaje del equipo de TN y eltrece tras la muerte de Javier Lozano En redes sociales, leugo del posteo en el que anunciaron el fallecimiento del histórico cronista, lo despidieron con un cariñoso " ¡JAVI, TODOS NOSOTROS VAMOS A EXTRAÑARTE!".