Murió Javier Lozano, histórico cronista y productor de TN y eltrece El periodista de TN y eltrece falleció a los 66 años tras luchar contra una enfermedad renal. Había ingresado al canal en junio de 1987. Agregar C5N en









Murió Javier Lozano, histórico cronista y productor de TN y eltrece

El periodismo argentino está de luto tras conocerse el fallecimiento de Javier Lozano, histórico periodista, cronista y productor de TN y eltrece, quien murió a los 66 años luego de luchar durante los últimos años contra un cáncer de riñón, según confirmó el propio medio.

Con casi cuatro décadas de trayectoria dentro del canal, al que había ingresado en junio de 1987, dejó una huella profunda tanto en la cobertura política y judicial como en la redacción digital de la señal.

La noticia fue confirmada por TN, medio en el que Javier desarrolló gran parte de su carrera profesional y donde se ganó el respeto de sus colegas por su labor como cronista acreditado en ámbitos clave como Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación.

Murió Javier Lozano, histórico cronista y productor de TN y eltrece Quién fue Javier Lozano: de productor de Telenoche a jefe de la redacción digital de TN A lo largo de su extenso recorrido en TN y eltrece, iniciado en junio de 1987, ocupó distintos roles periodísticos y de gestión editorial que marcaron varias etapas de los noticieros del canal:

Productor de Telenoche: durante la década del 90 formó parte del equipo de producción del histórico noticiero central de eltrece.

Coberturas en la calle: como cronista de TN y eltrece participó en importantes coberturas informativas y se destacó como periodista acreditado en los tres poderes del Estado: Tribunales, Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Conducción en medios digitales: también se desempeñó como jefe de la redacción digital de TN, aportando su experiencia periodística al desarrollo de los contenidos web de la señal. El mensaje del equipo de TN y eltrece tras la muerte de Javier Lozano En redes sociales, leugo del posteo en el que anunciaron el fallecimiento del histórico cronista, lo despidieron con un cariñoso " ¡JAVI, TODOS NOSOTROS VAMOS A EXTRAÑARTE!".

Javier tenía 66 años y empezó a trabajar en el canal en junio de 1987. https://t.co/EAap4h67TF



Se destacó como profesional acreditado en Tribunales, en la Casa de Gobierno y en el Congeso de la Nación.



En la década del 90 fue productor de Telenoche, y también fue jefe de la… pic.twitter.com/23KZisHzID — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 28, 2026