30 de julio de 2026 Inicio
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Luto en la Fórmula 1: murió una leyenda tras luchar contra problemas de salud

El automovilismo internacional despide con profundo dolor a una figura entrañable que dejó una huella tras una extensa trayectoria.

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Falleció el reconocido integrante de Aston Martin.

Falleció el reconocido integrante de Aston Martin.

El ambiente de la Fórmula 1 atraviesa una jornada de profundo dolor tras la pérdida de una de sus figuras más emblemáticas del trabajo interno. La escudería británica Aston Martin confirmó el fallecimiento de Mick Fern, histórico integrante del equipo con sede en Silverstone y sumamente apreciado en los boxes. La triste noticia conmocionó a toda la comunidad de la máxima categoría.

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El histórico colaborador, reconocido cariñosamente en la categoría bajo el apodo de 'Biscuit', murió pacíficamente este miércoles tras dar pelea contra una dura dolencia personal. Su estado de salud ya había generado la movilización de la escuadra durante el Gran Premio de Hungría, donde sus compañeros le dedicaron un emotivo reconocimiento en plena actividad del garaje.

A través de un sentido comunicado, la estructura rindió tributo a su trayectoria e impacto dentro del plantel tras perder "su propia batalla fuera de la pista". La partida del respetado especialista deja un vacío significativo dentro del paddock de la F1, donde su figura se convirtió en un símbolo de dedicación y compañerismo. Su recuerdo permanecerá imborrable en el corazón de todo el circo automovilístico.

Quién era Mick Fern

Mick Fern, conocido por todos en el paddock de la Fórmula 1 como 'Biscuit', fue una figura histórica de la máxima categoría con una trayectoria que abarcó 35 años de trabajo en el automovilismo. Su vínculo con la sede de Silverstone era entrañable, habiéndose reincorporado a la estructura en 2015 durante la época de Force India, tras haber integrado el equipo en sus etapas anteriores.

Su huella dentro de la escudería de Fernando Alonso trascendió el plano puramente técnico para convertirse en un referente humano fundamental para el plantel. Desde el equipo de Aston Martin decidieron despedirlo con un afectuoso homenaje institucional, donde resaltaron su valor permanente: "Era un verdadero pilar que demostraba lealtad y apoyo a todos los que le rodeaban".

Su personalidad amigable y su calidez marcaron a varias generaciones de mecánicos e ingenieros que compartieron viajes por todo el mundo a lo largo de las distintas temporadas. La escuadra británica resumió ese espíritu acogedor que lo caracterizaba al destacar que "recibía a todos con los brazos abiertos y hacía que nuestro mundo viajero se sintiera más como nuestro hogar".

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