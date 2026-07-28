28 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El futbolista de la Selección que metió descanso gasolero tras el Mundial 2026: fue al circo y vio a Francella en el teatro

Mientras varios referentes eligieron destinos exclusivos tras la Copa del Mundo, el jugador en cuestión sorprendió al permanecer en el país.

Por
El protagonista aprovechó para disfrutar de los espectáculos en Buenos Aires.

El protagonista aprovechó para disfrutar de los espectáculos en Buenos Aires.

Redes sociales

Mientras buena parte de los futbolistas de la Selección argentina eligieron destinos de lujo como Ibiza, Mónaco, Maldivas o el Caribe para descansar después del Mundial 2026, Valentín "Colo" Barco tomó un camino completamente diferente.

El arquero necesitó de la ayuda de los vecinos y lo agradeció con un regalo.
Te puede interesar:

El regalo de sus vidas: ayudaron a una camioneta en la ruta y se encontraron con el Dibu Martínez

El lateral y volante surgido de Boca decidió quedarse en el país junto a su pareja, Yaz Jáuregui, y disfrutar de unas vacaciones de perfil bajo, lejos de los yates, las playas paradisíacas y los hoteles cinco estrellas. Su elección rápidamente llamó la atención de los hinchas en las redes sociales, que destacaron la sencillez de uno de los jugadores más queridos del plantel de Lionel Scaloni.

Lejos de los circuitos turísticos internacionales, el futbolista fue visto disfrutando de una salida al Circo Rodas y posteriormente asistiendo al teatro para presenciar una función protagonizada por Guillermo Francella, dos planes profundamente asociados al entretenimiento popular argentino.

La imagen contrastó con las publicaciones de varios de sus compañeros de la Scaloneta, quienes compartieron desde sus cuentas de Instagram postales de vacaciones en distintos rincones exclusivos del mundo. En las redes, muchos usuarios resumieron la escena con una frase que rápidamente se viralizó: "Primero al Circo Rodas y después a ver a Francella".

Tras la derrota frente a España en la final, Barco también dejó un mensaje que fue muy valorado por los hinchas argentinos. A través de sus redes sociales escribió: "Gracias Argentina. Gracias por todo el apoyo recibido y más. Perdón por no volver con la Copa, pero lucharemos todos juntos para volver a traerla a casa", un testimonio que reflejó el sentimiento del plantel después del subcampeonato mundial y que recibió miles de muestras de apoyo por parte de los fanáticos.

El Colo Barco junto a Francella.

El Colo Barco junto a Francella.

Colo Barco, cerca de ser anunciado como refuerzo de Chelsea

Mientras disfruta de sus vacaciones en Argentina, el futuro deportivo de Valentín Barco parece haber quedado prácticamente resuelto. El futbolista de 21 años, que viene de consolidarse como una de las figuras del Racing de Estrasburgo, está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Chelsea, uno de los clubes más poderosos económicamente del fútbol europeo. La operación ya estaba encaminada antes del Mundial y terminó de cerrarse durante el mercado de pases posterior a la competencia.

El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano confirmó que toda la documentación ya fue firmada y que únicamente resta el anuncio oficial del club londinense. El reconocido insider publicó: "Ya se han firmado todos los documentos para que Valentín Barco se incorpore al Chelsea procedente del Estrasburgo, tras el acuerdo alcanzado en mayo. El argentino será anunciado próximamente como nuevo jugador del Chelsea... Aquí vamos: 100% confirmado".

El acuerdo contempla un contrato por cinco temporadas, según la información difundida por distintos medios especializados. La transferencia también se facilitó porque Chelsea y Estrasburgo pertenecen al mismo grupo empresario, BlueCo, una estructura que ya permitió varios movimientos de futbolistas entre ambas instituciones. En Stamford Bridge, Barco compartirá plantel con otro campeón del mundo y referente de la Selección Argentina, Enzo Fernández, quien continúa siendo una de las piezas importantes del conjunto inglés.

La llegada de Barco representa un nuevo salto en una carrera que no dejó de crecer desde su aparición en Boca. Después de una destacada temporada en Francia —en la que se consolidó como titular y aportó goles y asistencias—, el zurdo se ganó un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial y ahora tendrá el desafío de competir en la Premier League bajo un proyecto deportivo que busca reconstruir al Chelsea con la conducción de Xabi Alonso. El anuncio oficial es considerado inminente por las principales fuentes del mercado de pases internacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El delantero mundialista recibió una millonaria oferta del futbol ruso.

La millonaria oferta que rechazaron por el Flaco López tras el Mundial 2026

Los mensajes buscaron desviar el foco de las especulaciones hacia una explicación puramente deportiva.

Caro Calvagni rompió el silencio tras sus polémicos likes sobre las teorías conspirativas contra la Selección

La tía del volante de Boca compartió una polémica publicación.

La tía de Paredes compartió una teoría conspirativa de la final del Mundial 2026: "Mensajes encriptados"

El padre del mediocampista generó confusión con una declaración.

La confusa confesión del papá de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas de la final: "Mi hijo me dijo que..."

El club irosariono ntimó al funcionario nacional tras sus dichos en redes. 

Rosario Central envió carta documento al canciller Quirno por sus dichos en redes y exige disculpas

La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

Rating Cero

Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Wanda Nara se cansó y explotó en redes.

Wanda se cansó de Icardi y apuntó contra los hijos de La China Suárez: "Padrazo de nenes ajenos..."

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. 

Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público

La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero.

Ángel de Brito reveló un secreto de Yanina Latorre y la comparó con Mirtha Legrand: "Siempre quiere más plata"

El actor se hizo presente y hablo sobre la actualidad de sus colegas. Captura de pantalla: redes sociales @gonzaloezequielheredia

Gonzalo Heredia reflexionó sobre el difícil momento de los actores: "La industria se está cayendo a pedazos"

últimas noticias

Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen este martes en la Casa Blanca.

Trump y Netanyahu se reunieron por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Hace 3 minutos
Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

Hace 11 minutos
La Maternidad Provincial de Córdoba. 

La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés investigadas en la Nueva Maternidad de Córdoba

Hace 16 minutos
Juan Grabois y Peter Thiel se reunieron a comienzos de junio en Barrio Parque.

Grabois reveló detalles de su reunión con Peter Thiel: "Fui para entender cómo funciona el circo"

Hace 34 minutos
La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Hace 36 minutos