El futbolista de la Selección que metió descanso gasolero tras el Mundial 2026: fue al circo y vio a Francella en el teatro

Mientras buena parte de los futbolistas de la Selección argentina eligieron destinos de lujo como Ibiza , Mónaco , Maldivas o el Caribe para descansar después del Mundial 2026 , Valentín "Colo" Barco tomó un camino completamente diferente.

El lateral y volante surgido de Boca decidió quedarse en el país junto a su pareja, Yaz Jáuregui , y disfrutar de unas vacaciones de perfil bajo, lejos de los yates, las playas paradisíacas y los hoteles cinco estrellas. Su elección rápidamente llamó la atención de los hinchas en las redes sociales, que destacaron la sencillez de uno de los jugadores más queridos del plantel de Lionel Scaloni .

Lejos de los circuitos turísticos internacionales, el futbolista fue visto disfrutando de una salida al Circo Rodas y posteriormente asistiendo al teatro para presenciar una función protagonizada por Guillermo Francella , dos planes profundamente asociados al entretenimiento popular argentino.

La imagen contrastó con las publicaciones de varios de sus compañeros de la Scaloneta, quienes compartieron desde sus cuentas de Instagram postales de vacaciones en distintos rincones exclusivos del mundo. En las redes, muchos usuarios resumieron la escena con una frase que rápidamente se viralizó: "Primero al Circo Rodas y después a ver a Francella" .

Tras la derrota frente a España en la final, Barco también dejó un mensaje que fue muy valorado por los hinchas argentinos. A través de sus redes sociales escribió: "Gracias Argentina. Gracias por todo el apoyo recibido y más. Perdón por no volver con la Copa, pero lucharemos todos juntos para volver a traerla a casa" , un testimonio que reflejó el sentimiento del plantel después del subcampeonato mundial y que recibió miles de muestras de apoyo por parte de los fanáticos.

El Colo Barco junto a Francella. Redes sociales

Colo Barco, cerca de ser anunciado como refuerzo de Chelsea

Mientras disfruta de sus vacaciones en Argentina, el futuro deportivo de Valentín Barco parece haber quedado prácticamente resuelto. El futbolista de 21 años, que viene de consolidarse como una de las figuras del Racing de Estrasburgo, está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Chelsea, uno de los clubes más poderosos económicamente del fútbol europeo. La operación ya estaba encaminada antes del Mundial y terminó de cerrarse durante el mercado de pases posterior a la competencia.

El periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano confirmó que toda la documentación ya fue firmada y que únicamente resta el anuncio oficial del club londinense. El reconocido insider publicó: "Ya se han firmado todos los documentos para que Valentín Barco se incorpore al Chelsea procedente del Estrasburgo, tras el acuerdo alcanzado en mayo. El argentino será anunciado próximamente como nuevo jugador del Chelsea... Aquí vamos: 100% confirmado".

El acuerdo contempla un contrato por cinco temporadas, según la información difundida por distintos medios especializados. La transferencia también se facilitó porque Chelsea y Estrasburgo pertenecen al mismo grupo empresario, BlueCo, una estructura que ya permitió varios movimientos de futbolistas entre ambas instituciones. En Stamford Bridge, Barco compartirá plantel con otro campeón del mundo y referente de la Selección Argentina, Enzo Fernández, quien continúa siendo una de las piezas importantes del conjunto inglés.

La llegada de Barco representa un nuevo salto en una carrera que no dejó de crecer desde su aparición en Boca. Después de una destacada temporada en Francia —en la que se consolidó como titular y aportó goles y asistencias—, el zurdo se ganó un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial y ahora tendrá el desafío de competir en la Premier League bajo un proyecto deportivo que busca reconstruir al Chelsea con la conducción de Xabi Alonso. El anuncio oficial es considerado inminente por las principales fuentes del mercado de pases internacional.