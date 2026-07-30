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Rosalía llegó al país tras desatar el escándalo por la campaña antiargentina: preocupación por su seguridad

La cantante española arribó al país tras la polémica que desató por compartir una historia de Mia Khalifa, que muchos argentinos tomaron como una provocación luego de la derrota de la Selección con España en la final del Mundial.

Rosalía llegó al país tras desatar el enojo de los argentinos por el Mundial: preocupación por su seguridad

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Redes sociales

La cantante española Rosalía ya está en Buenos Aires, donde se prepara para reencontrarse con sus fanáticos después de la controversia que protagonizó tras la final del Mundial 2026. La artista aterrizó durante la madrugada de este jueves en un vuelo privado y quedó instalada en un exclusivo hotel porteño, mientras crece la expectativa por sus presentaciones en el Movistar Arena.

Rosalía reactivó sus redes sociales.
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Su llegada al país se produjo luego de varios días de repercusión en redes sociales por una publicación que muchos argentinos interpretaron como una provocación contra la Selección, que perdió la final del Mundial 2026 con España. La polémica comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video publicado originalmente por Mia Khalifa, en el que aparecía la canción “La Perla”.

El contexto del reposteo generó un fuerte rechazo entre algunos seguidores argentinos, que entendieron la publicación como un insulto después de la derrota en el partido decisivo. La reacción fue tal que algunos fanáticos incluso manifestaron su intención de devolver las entradas que habían comprado para verla en vivo.

Ante la escalada de críticas, Rosalía decidió explicar lo ocurrido y pidió disculpas públicamente. “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió en una historia. Poco después, intentó cerrar la controversia con otro mensaje dirigido especialmente a sus seguidores argentinos: “Solo tengo amor x Argentina”, acompañado por un corazón rojo.

Ahora, con la polémica todavía fresca, la cantante desembarcó en Buenos Aires bajo un importante operativo de seguridad. Llegó cerca de las 2.30 de la madrugada al aeropuerto de Ezeiza, procedente de Chile, y fue trasladada junto a su equipo hacia la ciudad. El dispositivo incluyó vehículos para el staff, seguridad y equipaje, además de un despliegue destinado a evitar posibles incidentes.

Las fechas de Rosalía en Argentina

La artista española se presentará en el Movistar Arena en el marco de su gira internacional LUX Tour. Los conciertos serán el 1, 2, 4 y 6 de agosto, con las cuatro funciones agotadas.

Así, Rosalía comienza su paso por la Argentina con una combinación de expectativa y tensión: por un lado, el enorme entusiasmo generado por sus shows; por el otro, una polémica que obligó a la cantante a dar explicaciones y pedir perdón antes de pisar suelo argentino.

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