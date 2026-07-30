Quién es Tuli Acosta, la señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui Conocé el recorrido artístico y el perfil mediático de la influencer cordobesa que quedó en el centro de todas las miradas. Agregar C5N en









La bailarina es marcada como la tercera en discordia.

Nelta Fiorella Acosta, popularmente conocida como Tuli y quien actualmente es apuntada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, nació en Río Ceballos, provincia de Córdoba, y tiene 25 años. Desde muy temprana edad enfocó su camino en la danza, disciplina que la llevó a construir una destacada trayectoria en el ámbito artístico y del espectáculo local. Su pasión por el baile se transformó rápidamente en el motor principal de su formación profesional.

Con tan solo 15 años resolvió abandonar la escuela secundaria y trasladarse a Estados Unidos para especializarse en hip-hop. Durante su estadía en el exterior logró dar sus primeros pasos profesionales al sumarse a la prestigiosa campaña Phunk Phenomenon. Esta arriesgada experiencia internacional le otorgó herramientas clave para afianzarse en la industria del entretenimiento.

La irrupción de la pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que volcó su talento a las redes sociales y alcanzó una notable visibilidad digital. A raíz de esta popularidad, figuras de la música como María Becerra, Nicki Nicole y Tini Stoessel la convocaron para participar en diversos videoclips, para luego consolidarse en el streaming y consagrarse campeona en la pista del Bailando.

Su vínculo profesional con la música urbana también cuenta con antecedentes directos junto a uno de los protagonistas de esta historia: el 14 de diciembre de 2021 lanzó la canción "Qué casualidad" junto al propio Luck Ra, un tema que hoy vuelve a ganar notoriedad tras quedar envuelta en la ruptura del cordobés con La Joaqui.

La reacción de Tuli Acosta tras ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui La separación entre Luck Ra y La Joaqui desató una ola de rumores, aun después de que la artista intentara frenar los trascendidos a través de un texto en sus redes: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

La controversia cobró mayor magnitud cuando en LAM apuntaron a Tuli Acosta como la responsable del quiebre. En el ciclo televisivo, Pepe Ochoa lanzó fuertes adjetivaciones hacia la bailarina: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”, sumando acusaciones sobre su conducta en el ambiente de la música. En lugar de publicar un comunicado o salir a dar explicaciones formales ante las cámaras, la influencer prefirió responder desde el mundo virtual. A través de sus historias, subió un video en pleno entrenamiento físico acompañado por una breve declaración que desorientó al público. Redes sociales “Ni idea, yo ando en mi mundo”, escribió la joven ante los constantes señalamientos del entorno mediático. La enigmática postura de la bailarina, lejos de apaciguar las versiones sobre el supuesto triángulo amoroso, dejó más dudas y acrecentó el interés del público sobre la interna con los cantantes.