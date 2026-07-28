28 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

La millonaria oferta que rechazaron por el Flaco López tras el Mundial 2026

El club brasileño le cerró la puerta a un equipo de Europa y sostuvo a su atacante estrella.

Por
El delantero mundialista recibió una millonaria oferta del futbol ruso.

El delantero mundialista recibió una millonaria oferta del futbol ruso.

El Spartak de Moscú envió una tentadora oferta de 20 millones de euros para hacerse con los servicios de José Manuel "Flaco" López. No obstante, la directiva del Palmeiras optó por rechazar de inmediato la propuesta y cerró cualquier posibilidad de negociación. Esta decisión ratifica la firme intención del conjunto brasileño de sostener su columna vertebral competitiva.

El protagonista aprovechó para disfrutar de los espectáculos en Buenos Aires.
Te puede interesar:

El futbolista de la Selección que metió descanso gasolero tras el Mundial 2026: fue al circo y vio a Francella en el teatro

El seguimiento por parte del conjunto ruso no representa ninguna novedad, dado que ya habían intentado contratar al atacante argentino en la ventana de transferencias anterior sin éxito. Con un pasado reciente vistiendo la camiseta albiceleste en la Copa del Mundo, el delantero se ha consolidado como una pieza fundamental del Verdão. Su destacada progresión futbolística lo transformó en un baluarte indiscutido para las aspiraciones del club.

Ante este escenario, Abel Ferreira dejó en claro su postura en la última conferencia de prensa luego de caer frente al Atlético Mineiro, al manifestar públicamente que pretende retener a todos los titulares. En la actualidad, la institución paulista tasó internamente a su máxima figura ofensiva entre 35 y 40 millones de euros. La alta cotización impone un límite infranqueable para cualquier equipo interesado en adquirir su ficha.

A sus 25 años, el artillero mantiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2029 y se encuentra blindado por una impresionante cláusula de rescisión tasada en 100 millones de euros. De este modo, la dirigencia paulista demuestra su poderío financiero para asegurar la continuidad de su goleador estrella.

El paso del Flaco López por Palmeiras

El paso de José Manuel López por Palmeiras se consolidó como una de las transferencias más exitosas de los últimos años, tras adquirir la mayor parte de su ficha a Lanús a mediados de 2022. Aunque al principio le tocó atravesar un período de adaptación e incertidumbre lógica por el salto de liga, el delantero correntino logró revertir las críticas iniciales a fuerza de rendimientos consistentes. Con el respaldo del entrenador Abel Ferreira, el atacante se convirtió en el faro ofensivo y titular indiscutible del equipo paulista, sumando más de 200 partidos oficiales y superando la línea de los 70 goles marcados.

Durante su estadía en la institución, el futbolista cosechó un palmarés envidiable que agigantó su figura en el fútbol de Brasil, acumulando 2 títulos del Brasileirao y 3 campeonatos estaduales paulistas. Su notable evolución técnica no tardó en llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Esta exposición en el club de San Pablo le permitió ganarse su primera citación en las Eliminatorias y formar parte definitiva de la lista para el reciente Mundial de 2026, donde cumplió una labor destacada asistiendo a Julián Álvarez en la llave de cuartos de final.

Su gran actualidad en el Verdao provocó que inmediatamente después de la cita mundialista se transformara en uno de los nombres más codiciados del mercado internacional. Protegido por una altísima cláusula de rescisión, los paulistas consideran al jugador una pieza intocable para pelear el campeonato local y los octavos de final de la Copa Libertadores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arquero necesitó de la ayuda de los vecinos y lo agradeció con un regalo.

El regalo de sus vidas: ayudaron a una camioneta en la ruta y se encontraron con el Dibu Martínez

Los mensajes buscaron desviar el foco de las especulaciones hacia una explicación puramente deportiva.

Caro Calvagni rompió el silencio tras sus polémicos likes sobre las teorías conspirativas contra la Selección

La tía del volante de Boca compartió una polémica publicación.

La tía de Paredes compartió una teoría conspirativa de la final del Mundial 2026: "Mensajes encriptados"

El padre del mediocampista generó confusión con una declaración.

La confusa confesión del papá de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas de la final: "Mi hijo me dijo que..."

El club irosariono ntimó al funcionario nacional tras sus dichos en redes. 

Rosario Central envió carta documento al canciller Quirno por sus dichos en redes y exige disculpas

La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

Rating Cero

Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

La actriz desplegó todo su humor ácido desde el escenario del Teatro Colón.

La irónica frase de Verónica Llinás contra Fantino: "Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá"

Wanda Nara se cansó y explotó en redes.

Wanda se cansó de Icardi y apuntó contra los hijos de La China Suárez: "Padrazo de nenes ajenos..."

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. 

Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público

La conductora, señalada por el periodista al referir que ella tiene una ambición especial por el dinero.

Ángel de Brito reveló un secreto de Yanina Latorre y la comparó con Mirtha Legrand: "Siempre quiere más plata"

El actor se hizo presente y hablo sobre la actualidad de sus colegas. Captura de pantalla: redes sociales @gonzaloezequielheredia

Gonzalo Heredia reflexionó sobre el difícil momento de los actores: "La industria se está cayendo a pedazos"

últimas noticias

La vivienda está ubicada en la ciudad de Orange, en el sureste de Francia.

Horror en Francia: hallan cinco bebés muertos dentro de una vivienda

Hace 6 minutos
Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen este martes en la Casa Blanca.

Trump y Netanyahu se reunieron por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Hace 11 minutos
Homero Pettinato reveló el mal momento que atraviesa.

Homero Pettinato reveló lo peor de ser famoso: "No hay plata que lo valga"

Hace 19 minutos
La Maternidad Provincial de Córdoba. 

La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés investigadas en la Nueva Maternidad de Córdoba

Hace 24 minutos
Juan Grabois y Peter Thiel se reunieron a comienzos de junio en Barrio Parque.

Grabois reveló detalles de su reunión con Peter Thiel: "Fui para entender cómo funciona el circo"

Hace 42 minutos