La millonaria oferta que rechazaron por el Flaco López tras el Mundial 2026

El Spartak de Moscú envió una tentadora oferta de 20 millones de euros para hacerse con los servicios de José Manuel "Flaco" López. No obstante, la directiva del Palmeiras optó por rechazar de inmediato la propuesta y cerró cualquier posibilidad de negociación. Esta decisión ratifica la firme intención del conjunto brasileño de sostener su columna vertebral competitiva.
El seguimiento por parte del conjunto ruso no representa ninguna novedad, dado que ya habían intentado contratar al atacante argentino en la ventana de transferencias anterior sin éxito. Con un pasado reciente vistiendo la camiseta albiceleste en la Copa del Mundo, el delantero se ha consolidado como una pieza fundamental del Verdão. Su destacada progresión futbolística lo transformó en un baluarte indiscutido para las aspiraciones del club.
Ante este escenario, Abel Ferreira dejó en claro su postura en la última conferencia de prensa luego de caer frente al Atlético Mineiro, al manifestar públicamente que pretende retener a todos los titulares. En la actualidad, la institución paulista tasó internamente a su máxima figura ofensiva entre 35 y 40 millones de euros. La alta cotización impone un límite infranqueable para cualquier equipo interesado en adquirir su ficha.
A sus 25 años, el artillero mantiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2029 y se encuentra blindado por una impresionante cláusula de rescisión tasada en 100 millones de euros. De este modo, la dirigencia paulista demuestra su poderío financiero para asegurar la continuidad de su goleador estrella.
El paso del Flaco López por Palmeiras
El paso de José Manuel López por Palmeiras se consolidó como una de las transferencias más exitosas de los últimos años, tras adquirir la mayor parte de su ficha a Lanús a mediados de 2022. Aunque al principio le tocó atravesar un período de adaptación e incertidumbre lógica por el salto de liga, el delantero correntino logró revertir las críticas iniciales a fuerza de rendimientos consistentes. Con el respaldo del entrenador Abel Ferreira, el atacante se convirtió en el faro ofensivo y titular indiscutible del equipo paulista, sumando más de 200 partidos oficiales y superando la línea de los 70 goles marcados.
Durante su estadía en la institución, el futbolista cosechó un palmarés envidiable que agigantó su figura en el fútbol de Brasil, acumulando 2 títulos del Brasileirao y 3 campeonatos estaduales paulistas. Su notable evolución técnica no tardó en llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Esta exposición en el club de San Pablo le permitió ganarse su primera citación en las Eliminatorias y formar parte definitiva de la lista para el reciente Mundial de 2026, donde cumplió una labor destacada asistiendo a Julián Álvarez en la llave de cuartos de final.
Su gran actualidad en el Verdao provocó que inmediatamente después de la cita mundialista se transformara en uno de los nombres más codiciados del mercado internacional. Protegido por una altísima cláusula de rescisión, los paulistas consideran al jugador una pieza intocable para pelear el campeonato local y los octavos de final de la Copa Libertadores.