La millonaria oferta que rechazaron por el Flaco López tras el Mundial 2026 El club brasileño le cerró la puerta a un equipo de Europa y sostuvo a su atacante estrella. Por Agregar C5N en









El delantero mundialista recibió una millonaria oferta del futbol ruso.

El Spartak de Moscú envió una tentadora oferta de 20 millones de euros para hacerse con los servicios de José Manuel "Flaco" López. No obstante, la directiva del Palmeiras optó por rechazar de inmediato la propuesta y cerró cualquier posibilidad de negociación. Esta decisión ratifica la firme intención del conjunto brasileño de sostener su columna vertebral competitiva.

EFE El seguimiento por parte del conjunto ruso no representa ninguna novedad, dado que ya habían intentado contratar al atacante argentino en la ventana de transferencias anterior sin éxito. Con un pasado reciente vistiendo la camiseta albiceleste en la Copa del Mundo, el delantero se ha consolidado como una pieza fundamental del Verdão. Su destacada progresión futbolística lo transformó en un baluarte indiscutido para las aspiraciones del club.

Ante este escenario, Abel Ferreira dejó en claro su postura en la última conferencia de prensa luego de caer frente al Atlético Mineiro, al manifestar públicamente que pretende retener a todos los titulares. En la actualidad, la institución paulista tasó internamente a su máxima figura ofensiva entre 35 y 40 millones de euros. La alta cotización impone un límite infranqueable para cualquier equipo interesado en adquirir su ficha.

A sus 25 años, el artillero mantiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2029 y se encuentra blindado por una impresionante cláusula de rescisión tasada en 100 millones de euros. De este modo, la dirigencia paulista demuestra su poderío financiero para asegurar la continuidad de su goleador estrella.

El paso del Flaco López por Palmeiras El paso de José Manuel López por Palmeiras se consolidó como una de las transferencias más exitosas de los últimos años, tras adquirir la mayor parte de su ficha a Lanús a mediados de 2022. Aunque al principio le tocó atravesar un período de adaptación e incertidumbre lógica por el salto de liga, el delantero correntino logró revertir las críticas iniciales a fuerza de rendimientos consistentes. Con el respaldo del entrenador Abel Ferreira, el atacante se convirtió en el faro ofensivo y titular indiscutible del equipo paulista, sumando más de 200 partidos oficiales y superando la línea de los 70 goles marcados.