30 de julio de 2026 Inicio
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Conmoción en el fútbol: murió un ex delantero tras un impactante accidente

Un violento temporal provocó el derrumbe de una estructura que causó el fallecimiento del ex jugador y generó una profunda repercusión.

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Las inclemencias climáticas en Brasil dejaron un saldo de varios muertois y heridos en distintos estados.

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La muerte del exdelantero brasileño Tássio Maia dos Santos, a los 41 años, provocó una profunda conmoción en el fútbol brasileño luego de que fuera una de las víctimas fatales del violento temporal que golpeó a Río de Janeiro.

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El exjugador de Botafogo, que vistió la camiseta del club en 2015, perdió la vida cuando un muro colapsó en el barrio de Santa Teresa como consecuencia de las intensas ráfagas de viento que acompañaron el ingreso de un frente frío sobre la ciudad. El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles y rápidamente generó una ola de mensajes de pesar en el ambiente deportivo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y los principales medios brasileños, el derrumbe se produjo en la calle Doutor Júlio Otoni, donde una estructura cedió debido a los fuertes vientos, que alcanzaron entre 100 y 105 km/h en distintos puntos de Río de Janeiro.

El colapso impactó sobre la vía pública y causó la muerte de Tássio y de otra persona identificada por medios locales como Vandre Cordeiro, amigo y compañero de trabajo del exfutbolista. El temporal también dejó caída de árboles, cortes masivos de energía, interrupciones en el transporte público y el cierre preventivo del aeropuerto Santos Dumont, en una de las jornadas climáticas más severas del año.

El posteo de Botafogo para despedir al futbolista brasileño.

El posteo de Botafogo para despedir al futbolista brasileño.

La noticia provocó una inmediata reacción de Botafogo, institución que publicó un emotivo comunicado para despedir a quien integró su plantel hace más de una década. "Con inmensa tristeza, Botafogo lamenta el fallecimiento de nuestro exjugador Tássio Maia dos Santos, quien vistió nuestra camiseta en 2015. Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante los fuertes vientos que azotaron Río de Janeiro. En este momento de dolor, el Club expresa su solidaridad con la familia y amigos. Que descanse en paz", expresó oficialmente la entidad carioca.

El caso también volvió a poner el foco sobre el impacto que tuvo el fenómeno meteorológico en el estado de Río de Janeiro y parte de San Pablo. Según los reportes oficiales y la cobertura de medios internacionales, el temporal dejó varias víctimas fatales y cuantiosos daños materiales.

Quién era Tássio Maia dos Santos

Tássio Maia dos Santos nació en Río de Janeiro y desarrolló una extensa carrera profesional como delantero entre 2002 y 2019. A lo largo de casi dos décadas defendió los colores de 27 clubes, una trayectoria que lo llevó a competir en Brasil, Portugal, Bulgaria, China, Corea del Sur, Grecia, Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica. Su recorrido incluyó pasos por instituciones como São Cristóvão, Figueirense, Volta Redonda, Bragantino, Mirassol, CSKA Sofía, Deportivo Saprissa y Ferroviário, donde puso fin a su carrera profesional.

Su etapa más recordada para gran parte de la afición brasileña fue la que vivió en Botafogo durante 2015, temporada en la que integró el plantel que conquistó la Taça Guanabara. Aunque su paso por el club fue breve, dejó una buena imagen entre los simpatizantes por su compromiso y profesionalismo. Posteriormente continuó su carrera en el exterior antes de regresar definitivamente al fútbol brasileño para disputar sus últimas temporadas.

Tássio Maia dos Santos falleció a los 41 años.

Tássio Maia dos Santos falleció a los 41 años.

Tras retirarse del fútbol profesional en 2019, Tássio inició una nueva etapa fuera de las canchas. Según la información difundida por medios brasileños, administraba un salón de eventos ubicado precisamente en Santa Teresa, el barrio donde ocurrió el fatal accidente. Ese emprendimiento se convirtió en su principal actividad laboral y fue allí donde se encontraba cuando el muro cedió debido a la fuerza del temporal, transformando una jornada de trabajo en una tragedia.

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