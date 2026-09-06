El video de Nati Jota y Gastón Edul: la tendencia fake que sacudió las redes sociales este domingo Una fake news sobre la vida amorosa de la conductora y el periodista deportivo se difundió a una velocidad vertiginosa, especialmente en X, y se posicionó como una de las tendencias del fin de semana. Agregar C5N en









Nati Jota y Gastón Edul.

Gastón Edul y Nati Jota volvieron a quedar en el centro del debate tuitero cuando varias cuentas replicaron una misma publicación haciendo referencia a un video de ambos en una situación íntima. Al tratarse de prácticamente el mismo tuit en distintos perfiles tendría las características de una campaña digital coordinada contra el dúo de comunicadores.

La fake news no evitó que los nombres del periodista deportivo y la conductora del canal de streaming OLGA se convirtieran en tendencia en X. Incluso se registraron picos en Google Trends de hasta 200 búsquedas a las 8 de la mañana de este domingo.

No existe ningun video de Gaston Edul y Nati Jota chicos es tremenda publicidad no se dan cuenta toda cuando salen las verificadas con el mismo texxxtooo — MF (@MundoFamososOk) September 6, 2026 Las cuentas que buscaron viralizar la existencia de este tipo de video publicaron tuits como "Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota" o "Cuando la gente vea el vídeo filtrado de Nati jota y Gastón edul, van a volverse locos", sin precisar más información.

Algunos perfiles llegaron a publicar el supuesto material audiovisual en el que no se puede identificar claramente si se trata de los dos comunicadores ya que dura apenas segundos y no se les ven las caras a las personas filmadas. Tampoco hay forma de descartar que no se trate de videos generados con Inteligencia Artificial.

La relación entre ambos suele llamar la atención porque en diversos programas ambos se mostraron muy cercanos y las cuentas del canal de streaming alimentaron la idea de un "shippeo". Al cierre de esta nota, ninguno de los dos se había hecho eco de la difusión de esta fake news, ni siquiera habían tuiteado este domingo.

Otra teoría es que las cuentas que difundieron la existencia del supuesto video en realidad solo persiguieran el objetivo de viralizarse para sumar seguidores o llegar a más personas. La mayoría de ellas, de hecho, contaba con el verificado azul que incorporó Elon Musk a X que permite monetizar con las interacciones. Los memes por el supuesto video de Gastón Edul y Nati Jota no hay manera en esta tierra q la de ese video sea nati jota prueba numero uno: la lectura q hice yo de sus interacciones en olga — pablo (@polmccarne) September 6, 2026 Nooooo nayi no pongas gaston edul nati jota video en el buscador pic.twitter.com/UDKjgvsViB — Kevin lopezzzz (@Kevinezequieeee) September 6, 2026 que carajos, me acaban de pasar el video de nati jota y gaston edul — rachel (@rachelbosterita) September 6, 2026 entro a twitter y veo a gastón edul y nati j garchando a pelo pic.twitter.com/zusAiMLkGi — san (@thisistttini) September 6, 2026 Lo admito, me comí el bait del video de Nati Jota y Gastón Edul — Gastón (@colatapen) September 6, 2026 yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota pic.twitter.com/omEeV7h39n — taty (@selfishespos) September 6, 2026