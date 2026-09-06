Se incendió la casa de la madre de Ángel López, el niño que murió en Comodoro Rivadavia

Se prendió fuego el hogar de Mariela Altamirano este sábado mientras la investigada por la muerte de su hijo cumple con seis meses de prisión preventiva. Una vecina alertó a la Policía.

La madre de Ángel López , que se encuentra imputada por la muerte de su hijo , perdió su casa en un incendio mientras cumple con seis meses de prisión preventiva . El fuego empezó en la zona de Quintas y destruyó por completo la casa de Mariela Altamirano desde donde había salido para llevar al niño de 4 años al hospital el día que perdió la vida.

Se peleó con el playero de una estación de servicio y apuñaló a un padre y su hijo que intentaron frenarlo

Personal de la Comisaría Séptima llegó al lugar y convocó a los Bomberos Voluntarios que trabajaron hasta controlar el incendio luego del llamado de una vecina a la Policía el sábado a las 23:40. No hubo personas heridas ni intoxicadas por el incendio y las columnas de humo.

El dueño de la casa, un hombre de 57 años que le alquilaba el lugar a Altamirano, informó que la zona afectada era un quincho construido principalmente con madera . Ese material habría favorecido la rápida propagación del fuego. Aún así se desconoce si fue provocado o accidental.

El incendio en la casa de la madre de Ángel López en Comodoro Rivadavia.

La Fiscalía local quedó a cargo de la investigación y agentes de la División Criminalística realizaron las pericias para determinar las causas del incendio .

Ángel López tenía cuatro años y pesaba 19 kilogramos cuando llegó al Hospital de Comodoro Rivadavia con daño cerebral grave. Murió el 5 de abril . Su madre, Mariel Altamirano, y su padrastro, Michel Kevin González, están detenidos con prisión preventiva por seis meses bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo.

Luego de tres meses de su muerte, el caso acumula polémicas judiciales, informes contradictorios y funcionarios investigados que, según la familia, siguen cobrando sus sueldos sin consecuencias.

Comodoro Rivadavia conmocionado por la muerte de Ángel López.

La autopsia preliminar, firmada por la médica forense Natalia Gómez, describió un cuadro devastador: 21 hematomas en el cuero cabelludo y zona subgaleal, hemorragia cerebral, edema y lo que los especialistas denominan síndrome del sacudón, una forma de maltrato físico que genera daño neurológico severo.

Pero durante la primera semana de mayo, el informe histopatológico llegó con una conclusión diferente: la muerte pudo haber sido causada por una infección pulmonar que derivó en neumonía y, de allí, en falla cerebral.

La preocupación de la querella por la autopsia de Ángel López

La divergencia encendió alarmas en la querella. El abogado del padre de Ángel teme que la causa sea recaratulada como abandono de persona, un delito con penas notablemente menores al homicidio agravado.

Sin embargo, el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, salió públicamente a calmar esa lectura. Según explicó, ambos informes no son necesariamente contradictorios: "Puede ser un mecanismo combinado", sostuvo, en referencia a que los golpes, el abandono y la neumonía —que según la investigación Ángel ya padecía desde el 7 de marzo sin recibir tratamiento— podrían haber actuado en conjunto.

Imágenes de la audiencia en Comodoro Rivadavia. ADN Sur

El fiscal del caso, Facundo Oribones, agregó que el niño presentaba además signos evidentes de mala alimentación y descuido generalizado.

La negligencia judicial que le otorgó la tenencia de Ángel López a Mariela Altamirano

El otro foco importante del crimen investigado es la negligencia del sistema judicial que otorgó la tenencia a Altamirano cuando regresó a la ciudad y la reclamó luego de años haber dejado al niño de bebé con su padre. Hasta noviembre de 2025 Ángel había crecido con su papá biológico.

El juez de familia Pablo José Pérez se la otorgó. Esa decisión hoy es objeto de escrutinio judicial. La Justicia de Chubut ordenó investigar a las psicólogas Jennifer Grisel Leiva y Vanessa Marín, autoras del informe que avaló la entrega del niño a su madre, por presunta negligencia y falsedad de informes. También están bajo la lupa el juez Pérez y el fiscal interviniente en ese proceso.

Sandra Jaramillo, docente de Ángel en el colegio al que asistía antes de que su madre lo cambiara de institución, había elaborado un informe alertando sobre cambios contundentes en el comportamiento del menor desde que volvió a vivir con Altamirano. No fue escuchada.