Se incendió un reconocido restaurante de Puerto Madero y debieron evacuar a 50 personas El tradicional restaurante porteño sufrió un foco ígneo en la parrilla; dos hombres fueron asistidos por inhalación de humo antes de que el fuego pudiera ser controlado. Por Agregar C5N en









La columna de humo alarmó a los vecinos de Puerto Madero.

Un incendio se desató este domingo por la tarde en un reconocido restaurante de Puerto Madero, ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, que obligó a evacuar a unas 50 personas y requirió la intervención de varias dotaciones de Bomberos y personal médico. El incidente se originó en la parrilla del local y generó una densa columna de humo visible desde la calle.

El fuego se desató en el restaurante Siga La Vaca, ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1714, en pleno barrio de Puerto Madero. Durante el operativo, dos hombres fueron atendidos por inhalación de humo, aunque ninguno necesitó traslado hospitalario. El fuego fue rápidamente controlado por los bomberos y la situación quedó bajo resguardo, pero los videos fueron rápidamente viralizados en redes sociales.

El foco se desató a apenas cuatro metros de la entrada del restaurante, en la zona de parrillas, y las llamas llegaron a levantar hasta dos metros de altura. Mientras la guardia de Bomberos trabajaba para contener el fuego, el personal del local organizaba la autoevacuación de clientes y empleados.

La columna de humo que salía por la chimenea se hizo visible desde distintos puntos de Puerto Madero y generó alarma entre vecinos y transeúntes. La escena fue registrada por testigos que filmaron videos del operativo y del humo, imágenes que no tardaron en viralizarse en redes sociales.

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