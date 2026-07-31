Saltó la ficha: revelaron un romance secreto entre dos reconocidos conductores del mismo canal

A pesar de que todo parecía indicar que el romance entre Nati Jota y Gastón Edul era simplemente ficticio para las cámaras, en LAM detallaron todo lo que pasó entre los conductores y aseguraron que hubo fuego , pero que no prosperó.

En las últimas horas, se dio a conocer que Edul estaba con Sabrina Cortez, expaeticipante de Gran Hermano, pero no pasó mucho más que encuentro sueltos. No hay tal amor, sino solo algunos encuentros.

En cambio, lo sucedido con Nati Jota fue más porque ambos trabajan juntos. Ángel de Brito aseguró que algo sucedió entre ellos y Pepe Ochoa se lo confirmó: “Le dieron duro y parejo. Pero nunca trascendió a mayores”.

Hubo un shippeo en redes sociales y en el programa que hizo que se fomentara más, pero todo terminó en nada porque el periodista deportivo no quiere tener vínculos cerrados, a diferencia de la conductora que siempre cuenta que quiere enamorarse.

Después de la primera salida, Nati contó que el vínculo avanzó rápidamente desde su lado. “Yo full romántica, yo ya estaba de novia. Yo te digo ‘mi amor, bebé’, al segundo” , confesó entre risas en el programa, mientras sus compañeros se sorprendían por la intensidad con la que había comenzado a vivir esa relación. Sin embargo, la situación empezó a cambiar durante una fiesta en la que ambos coincidieron.

En ese encuentro, la periodista explicó que comenzó a sentirse incómoda porque quería compartir tiempo con sus amigos, pero sentía que debía actuar de una manera distinta por el vínculo que estaba formando. “Tengo un montón de amigos acá... Sentí que tenía novio”, relató sobre esa sensación. El momento más tenso llegó cuando estaba con el chico y otro joven se acercó para advertirle algo que la dejó completamente descolocada: “Te quiero decir que te cuides, porque mientras estás chapando con este, el amigo te está grabando”.

View this post on Instagram

Tras escuchar esa información, Nati decidió alejarse de la situación y buscar tranquilidad. En medio de la confusión apareció un joven nicaragüense al que había conocido durante la previa de la fiesta, quien terminó acompañándola en ese momento. “Casi lloro”, reconoció la conductora al recordar cómo vivió esa noche. Luego, entre bromas de sus compañeros, surgieron apodos como “bebé Nicaragua” para referirse a esa parte inesperada de la historia.

Con el paso de los días, Nati intentó aclarar qué había ocurrido con el joven con el que había iniciado el romance, aunque sus respuestas no terminaron de convencerla. Antes de regresar a la Argentina, la conductora se cruzó en el aeropuerto con el muchacho que la advirtió en la fiesta y él le dijo: “Che, de nada por lo de ayer”, una frase que cerró definitivamente la historia. Entre risas y algo de resignación, la periodista resumió la experiencia: “A mí me dejó rara y nunca más pude recuperar a mi amor”.