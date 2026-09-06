Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Independiente Rivadavia

River le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su segundo triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio. Ahora, se preparará para su siguiente partido.
El próximo encuentro de River será contra Atlético de Tucumán, en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce, que se jugará el sábado desde las 17:30 en el estadio Monumental José Fierro, será clave ya que el Millonario buscará su tercera victoria al hilo y ratificar su levantada futbolística después del cimbronazo por la eliminación en la Copa Sudamericana y la renuncia de Eduardo Coudet.
Ángel Correa y Gonzalo Montiel.
X (@RiverPlate)
El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Decano se produjo el 3 de mayo, cuando los tucumanos sorprendieron en el Monumental y se impusieron 1-0 con un gol de Renzo Tesuri por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El Millonario disputó aquel partido ya clasificado a los playoffs del campeonato y había cerrado su participación en la fase regular con una derrota.
El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa en el séptimo puesto con 39 puntos.
El impresionante monto que recibirá River por la llegada de Enzo Fernández a Manchester City
River Plate sumará u$s6 millones a sus arcas por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City, acordada en el cierre del mercado europeo por €140 millones, una operación que vuelve a favorecer a la institución de Núñez por los derechos de formación del mediocampista surgido de sus Inferiores.
Con este nuevo ingreso, el volante campeón del mundo se trasnformará en el futbolista que más dinero le aportó a River a través de sus diferentes transferencias, con una cifra acumulada superior a los u$s66 millones desde su salida del club hacia Europa.
La primera venta se produjo en 2022, cuando Benfica adquirió al mediocampista por u$s20,8 millones, antes de que su rendimiento en Portugal y la consagración con la Selección argentina en Qatar elevaran su cotización hasta convertirlo en una de las figuras más buscadas del mercado internacional.
Chelsea concretó después una operación superior a los u$s140 millones por el argentino y River obtuvo más de u$s39,8 millones gracias al 25% de los derechos que conservaba, además de los ingresos correspondientes al mecanismo de solidaridad, otro beneficio para las arcas del club.