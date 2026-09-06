Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Independiente Rivadavia El Millonario se impuso sobre los mendocinos por el Torneo Clausura, por lo que consiguió su segunda victoria consecutiva. Ahora, intentará ratificar su levantada en su próximo partido. Por Agregar C5N en









Tomás Galván anotó un doblete en el triunfo de River. X (@RiverPlate)

River le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su segundo triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será contra Atlético de Tucumán, en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce, que se jugará el sábado desde las 17:30 en el estadio Monumental José Fierro, será clave ya que el Millonario buscará su tercera victoria al hilo y ratificar su levantada futbolística después del cimbronazo por la eliminación en la Copa Sudamericana y la renuncia de Eduardo Coudet.

Ángel Correa y Gonzalo Montiel. X (@RiverPlate) El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Decano se produjo el 3 de mayo, cuando los tucumanos sorprendieron en el Monumental y se impusieron 1-0 con un gol de Renzo Tesuri por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El Millonario disputó aquel partido ya clasificado a los playoffs del campeonato y había cerrado su participación en la fase regular con una derrota.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa en el séptimo puesto con 39 puntos.

El impresionante monto que recibirá River por la llegada de Enzo Fernández a Manchester City River Plate sumará u$s6 millones a sus arcas por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City, acordada en el cierre del mercado europeo por €140 millones, una operación que vuelve a favorecer a la institución de Núñez por los derechos de formación del mediocampista surgido de sus Inferiores.