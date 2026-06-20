Se filtró el mensaje de Antonela Roccuzzo sobre Nico Occhiato en medio del escándalo

Luego del escándalo por la fake news sobre el padre de Lionel Messi que lanzó Florencia Peña, la esposa del jugador envió un mensaje dirigido al conductor.

La polémica con Luzu TV por la fake news sobre la muerte del padre de Lionel Messi continúa porque se dio a conocer a través de la empresaria Antonela Roccuzzo la conversación que tuvo el capitán de la Selección argentina con el conductor Nicolás Occhiato.

Yanina Latorre explicó que el enojo de la familia Messi no era por lo que dijo Peña al aire: "La familia Messi estuvo más dolida por lo que dijo Feinmann que por Florencia. Es verdad que estuvieron enojados por la manera en la que lo dijo Florencia, pero Celia le dijo que le aceptaba las disculpas y que admiraba su trabajo, que no iba a faltar oportunidad para tomarse un café".

El escándalo aumentó cuando en redes sociales se empezó a decir que Antonela había dejado de seguir a Nico Occhiato y a Luzu TV. Por ese motivo, comenzaron los rumores de ruptura de relación. Pero ella lo desmintió.

"Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente que dejó de seguir a Nico Occhiato. Me puso: 'Yani, si esto sigue saliendo es mentira. No quiero meterme en ningún quilombo, nunca seguí a Nico Occhiato, solo sigo a Momi y a Flor Jazmín", agregó Latorre en El Observador.

En el inicio del programa que conduce el empresario, aprovechó para aclarar sobre todo lo que se dijo de Peña al haber malinformado sobre la salud de Jorge Messi. “Uno tiene que tomar decisiones. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable. Hablamos con las personas que teníamos que aclarar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir ”.

Reconoció el error, pero señaló que todos los canales volvieron a poner la información errónea al aire: “Quiero decir que, tanto se habló de fake news, y hubo más divulgación de fake news, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de señalar con un dedo al que se equivoca, generando fake news, no merece mi respeto ni el de nadie”.

En la misma línea de lo que dijo Celia Messi a través de Yanina Latorre, Ochiatto agregó: “Quiero decir que cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche, yo tomé una decisión y hay algo que tenemos nosotros que todos los medios se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a lograr nunca”.

Ante las especulaciones sobre la baja de marcas al canal durante la cobertura del Mundial 2026 explicó: “No se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos. Todo lo que se dijo es mentira. Se pidieron las disculpas y está todo más que bien”.