El tierno comentario de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi, previo al partido contra Austria

El capitán jugará este lunes en lo que será el segundo encuentro de la Selección en Estados Unidos para asegurarse el pase a los 16avos de final.

En la previa de lo que será el segundo partido de la Selección en el Mundial 2026, Lionel Messi publicó un carrusel de fotos en Instagram del último entrenamiento y, entre miles de comentarios, recibió uno especial: como pocas veces, Antonela Roccuzzo le dedicó unas tiernas palabras, luego de una semana cargada para el capitán por la situación de su padre.

La Albiceleste jugará este lunes desde las 14 en Kansas City el encuentro contra Austria en busca de asegurarse ya el pase a los 16avos de final, donde el capitán volverá a ser titular y por qué también buscar un nuevo récord personal: convertirse en el único máximo goleador en la historia de los mundiales.

El capitán subió a sus redes sociales apenas 6 fotos de lo que fue el entrenamiento en Dallas y la rosarina no se privó de escribir un comentario justo que enterneció a todos en el mundo de la virtualidad: “Te amo” acompañado de dos corazones.

Sin dejar pasar el día, la también empresaria lo saludó por el Día del Padre en sus historias: “Feliz día del padre. Te amamos”, junto a una foto de La Pulga junto a los tres pequeños, Thiago, Mateo y Ciro.

Luego del escándalo de la fake news sobre la muerte de Jorge Messi, Yanina Latorre reveló que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo: un rumor enojó a la mujer del capitán de la Selección argentina y quiso salir a desmentirlo "categóricamente".

Durante su programa en El Observador, Latorre sumó una información que le llegó de una fuente muy cercana a la familia Messi. Según contó al aire, Antonela se comunicó con ella para aclarar un rumor que empezó a viralizarse desde este jueves.

La conductora aseguró que, tras hablar con integrantes del entorno de Lionel Messi, pudo reconstruir cómo se vivieron intensamente las horas posteriores a la polémica que encendió Florencia Peña. "Nicolás habló con Messi, y Messi con él, no está enojado", comenzó explicando.

En este sentido, explicó que el enojo de la familia Messi no era por lo que dijo Peña al aire: "La familia Messi estuvo más dolida por lo que dijo Feinmann que por Florencia. Es verdad que estuvieron enojados por la manera en la que lo dijo Florencia, pero Celia le dijo que le aceptaba las disculpas y que admiraba su trabajo, que no iba a faltar oportunidad para tomarse un café".