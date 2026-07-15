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15 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Dalma Maradona le regaló una camiseta de Diego a un fanático

La hija mayor del Diez obsequió una casaca a un hincha de la Selección argentina en la previa del partido ante Inglaterra en el Mundial 2026.

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El regalo de Dalma Maradona a un fanático de la Scaloneta.

El regalo de Dalma Maradona a un fanático de la Scaloneta.

Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Dalma Maradona viajó hasta Estados Unidos al partido de Argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, y tuvo un gesto con un hincha de la Selección argentina.

El grito de guerra de los argentinos en Atlanta .
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La hija mayor de Diego Maradona le tegaló una camiseta del Diez al un fanático de la Scaloneta que compartió el vuelo hacia la sede donde se juega el pase a la final de la Copa Mundial, en el estadio de Atlanta.

La actriz tuvo esta idea en medio del vuelo y terminó abrazada al joven ganador de un trofeo, que seguramente nunca lo imaginó en su vida. También lloró abrazada al simpatizante de la Albiceleste al recordar a su padre al grito de "¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!".

La relación de Dalma con Diego Maradona

La relación de Dalma Maradona con su padre, Diego Maradona, fue profunda pero también compleja. En todas las oportunidades que puede ella lo recuerda con amor, y defiende de las críticas al Diez. Atravesó momentos de distanciamiento y enfrentamientos públicos, especialmente por diferencias con el entorno. Hasta el final, ella procuró proteger su vínculo y permitirle el contacto con su nieta Roma.

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