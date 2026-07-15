Mundial 2026: Dalma Maradona le regaló una camiseta de Diego a un fanático La hija mayor del Diez obsequió una casaca a un hincha de la Selección argentina en la previa del partido ante Inglaterra en el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









El regalo de Dalma Maradona a un fanático de la Scaloneta. Redes sociales / Imagen mejorada con IA

Dalma Maradona viajó hasta Estados Unidos al partido de Argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, y tuvo un gesto con un hincha de la Selección argentina.

La hija mayor de Diego Maradona le tegaló una camiseta del Diez al un fanático de la Scaloneta que compartió el vuelo hacia la sede donde se juega el pase a la final de la Copa Mundial, en el estadio de Atlanta.

Dalma Maradona regaló una camiseta de Diego a un hincha de la scalonetapic.twitter.com/0BLfvd3Yj9 https://t.co/2FBw7LHrY8 — minutouno (@minutounocom) July 15, 2026 La actriz tuvo esta idea en medio del vuelo y terminó abrazada al joven ganador de un trofeo, que seguramente nunca lo imaginó en su vida. También lloró abrazada al simpatizante de la Albiceleste al recordar a su padre al grito de "¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!".