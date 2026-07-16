El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Diego, Messi y la Selección tras la victoria ante Inglaterra La hija del inolvidable futbolista compartió su profunda sensibilidad en las redes tras la histórica clasificación. Por Agregar C5N en









El mensaje de la hija del Diego. Redes Sociales

La infartante victoria de la Selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no fue un partido más. El histórico cruce, cargado de mística y el eterno recuerdo de la Guerra de Malvinas, se vivió con el corazón en la mano. Entre la multitud que copó el estadio en Atlanta estuvo presente Dalma Maradona, quien tras consumarse el pase a la gran final del certamen compartió una conmovedora dedicatoria para su papá, Diego Maradona, sintiendo su presencia más viva que nunca.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del Diez abrió su corazón y relató la enorme movilización interna que le generó este partido tan especial. “Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos... Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir... Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”, expresó con profunda nostalgia.

Dalma también se tomó un momento para bromear sobre la devoción que los hinchas argentinos le siguen rindiendo a su padre en cada rincón del planeta, especialmente en citas mundialistas de este calibre. “No entendés la gente lo que es. Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. Y vos ahí, firme con la Selección que amás y siempre defendiste. ¡Qué orgullo ser tu hija!”, escribió conmovida por el legado inalterable del astro de Villa Fiorito.

La emoción no le impidió rendirse ante el enorme desempeño del plantel nacional, destacando la entrega de los jugadores en un partido que demandó un esfuerzo descomunal para revertir el marcador. “La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto... Si estabas ahí, cerquita. Lo sé”, remarcó, conectando la gesta del equipo de Lionel Messi con el aura protectora de su papá.

Finalmente, Dalma cerró su emotivo descargo agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte del entorno del ex capitán de la Selección y de la propia casa madre del fútbol argentino que hizo posible su viaje. “Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor. Gracias Atlanta por esta experiencia. Gracias @afaseleccion por esta invitación inolvidable. ¡Seguimos! A la final”, concluyó de cara al partido decisivo de este domingo.