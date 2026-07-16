El emotivo mensaje de Dalma Maradona para Diego, Messi y la Selección tras la victoria ante Inglaterra

La infartante victoria de la Selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no fue un partido más. El histórico cruce, cargado de mística y el eterno recuerdo de la Guerra de Malvinas, se vivió con el corazón en la mano. Entre la multitud que copó el estadio en Atlanta estuvo presente Dalma Maradona, quien tras consumarse el pase a la gran final del certamen compartió una conmovedora dedicatoria para su papá, Diego Maradona, sintiendo su presencia más viva que nunca.
A través de su cuenta de Instagram, la hija del Diez abrió su corazón y relató la enorme movilización interna que le generó este partido tan especial. “Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos... Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir... Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”, expresó con profunda nostalgia.
Dalma también se tomó un momento para bromear sobre la devoción que los hinchas argentinos le siguen rindiendo a su padre en cada rincón del planeta, especialmente en citas mundialistas de este calibre. “No entendés la gente lo que es. Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. Y vos ahí, firme con la Selección que amás y siempre defendiste. ¡Qué orgullo ser tu hija!”, escribió conmovida por el legado inalterable del astro de Villa Fiorito.
La emoción no le impidió rendirse ante el enorme desempeño del plantel nacional, destacando la entrega de los jugadores en un partido que demandó un esfuerzo descomunal para revertir el marcador. “La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto... Si estabas ahí, cerquita. Lo sé”, remarcó, conectando la gesta del equipo de Lionel Messi con el aura protectora de su papá.
Finalmente, Dalma cerró su emotivo descargo agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte del entorno del ex capitán de la Selección y de la propia casa madre del fútbol argentino que hizo posible su viaje. “Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor. Gracias Atlanta por esta experiencia. Gracias @afaseleccion por esta invitación inolvidable. ¡Seguimos! A la final”, concluyó de cara al partido decisivo de este domingo.
El homenaje de Messi a Maradona tras la victoria de Argentina ante Inglatera
El épico triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra no solo significó el pase a una nueva final de la Copa del Mundo, sino que estuvo cargado de una mística única al coincidir con el 40° aniversario del inolvidable partido de México 1986. En ese contexto de pura emoción, el capitán Lionel Messi recibió una réplica de la mítica camiseta que utilizó Diego Maradona en aquella gesta y aprovechó para recordar con profunda emoción al máximo ídolo popular de nuestro fútbol.
Conmovido por el obsequio y la trascendencia de la victoria, el astro rosarino no dudó en dedicarle el logro al eterno diez. “Seguramente el Diego, desde arriba, lo está disfrutando muchísimo. Para él era un día muy especial. Nos marcó el camino”, expresó conmovido el actual capitán de la Albiceleste durante una entrevista posterior al partido, dejando en claro que la presencia de Pelusa sigue flotando en el vestuario nacional.
En sus declaraciones, el crack de la Selección profundizó sobre el legado inalterable que dejó el campeón del mundo y cómo su figura sigue guiando a las nuevas generaciones de futbolistas que visten la camiseta celeste y blanca. “Él marcó el camino en ese partido contra Inglaterra y nosotros fuimos tras los pasos de todo lo que dejó. La Selección significaba muchísimo para él y este grupo volvió a llevarla a lo más alto”, cerró Messi, en un testimonio que caló hondo en el corazón de los hinchas y de la propia familia Maradona.