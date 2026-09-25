YPF confirmó un aumento en los precios de los combustibles desde la medianoche La petrolera informó el incremento sobre la nafta y el gasoil, de alcance nacional, luego del aplicado por la competencia el jueves. La actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que implementa desde abril por la extensión del conflicto en Medio Oriente. Por Pablo Daniel Olmedo Agregar C5N en









YPF concentra el 55% del mercado minorista de combustibles en el país. Télam

YPF informó que, a partir de la medianoche de este viernes, aumentará los combustibles un 1% promedio en todo el país. La noticia fue confirmada a C5N por fuentes de la petrolera, que aplicará el incremento luego del anunciado por la competencia en la jornada de jueves.

"Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo", explicaron desde la firma comandada por Horacio Marín.

En el mismo sentido, recordaron que desde su implementación "este esquema permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado".

YPF aumentó la nafta un 1% desde la medianoche del viernes. YPF Confirmado el leve aumento, YPF dejó en claro que "continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".

Los aumentos en la nafta que rigen desde la medianoche Shell: aumentó la nafta súper un 2,4%; la nafta premium un 4,7% y el gasoil un 5%.

aumentó la nafta súper un 2,4%; la nafta premium un 4,7% y el gasoil un 5%. Axion: actualizó los valores de la nafta entre 2,3% y 4,2%.

actualizó los valores de la nafta entre 2,3% y 4,2%. Puma: aumentó los precios de la nafta entre 2% y 5%.

aumentó los precios de la nafta entre 2% y 5%. YPF: incrementó sus valores en 1% promedio.