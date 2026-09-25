YPF confirmó un aumento en los precios de los combustibles desde la medianoche

YPF informó que, a partir de la medianoche de este viernes, aumentará los combustibles un 1% promedio en todo el país. La noticia fue confirmada a C5N por fuentes de la petrolera, que aplicará el incremento luego del anunciado por la competencia en la jornada de jueves.
"Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo", explicaron desde la firma comandada por Horacio Marín.
En el mismo sentido, recordaron que desde su implementación "este esquema permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado".
YPF aumentó la nafta un 1% desde la medianoche del viernes.
YPF
Confirmado el leve aumento, YPF dejó en claro que "continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".