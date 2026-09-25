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Horóscopo de hoy, sábado 26 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 26 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para hoy viernes 25 de septiembre, signo por signo
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Desengaño amoroso. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Momento propicio para cambiar de profesión. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Ahorre todo lo que pueda, ya que tendrá un gasto extra. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Confusión y enredo en la pareja y con los amigos. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Por fin decide completar su formación profesional. Hoy se sentirá relajado y feliz.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Ahorre intentando controlar los gastos. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es hora de que empiece a cuidar de su cuerpo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Vida profesional enriquecedora. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

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