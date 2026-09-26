26 de septiembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto le pidió disculpas a Pierre Gasly y a Alpine: "Fue un error grande y grave"

El piloto argentino no pudo ocultar la bronca tras la imprudencia en la maniobra que derivó en el choque durante la vuelta 35 de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

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Colapinto realizó una maniobra que le costó puntos a Alpine.

Colapinto realizó una maniobra que le costó puntos a Alpine.

Franco Colapinto protagonizó el choque del fin de semana durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras la sorpresiva y errónea maniobra, el piloto pidió disculpas a Alpine y a Pierre Gasly.

Colapinto chocó contra Gasly
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En la vuelta 35, tras la relanzada de la competencia provocada por el auto de seguridad de Alex Albon, el bonaerense cometió un grave error en la primera curva del trazado urbano de Bakú: bloqueó los neumáticos, perdió el control de la frenada e impactó contra el monoplaza de su compañero de equipo, Pierre Gasly, involucrando también al McLaren de Lando Norris.

El incidente derivó en el abandono inmediato del francés y del británico, mientras que Colapinto logró arrastrar su auto a boxes con el neumático trasero derecho destrozado antes de retirarse definitivamente.

Desde la radio del auto y posteriormente ante los medios de comunicación, el argentino asumió la responsabilidad total del accidente y pidió disculpas a la escudería y a su compañero de garaje: "Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno", reconoció en diálogo con ESPN.

Sobre el desarrollo de la carrera previa al toque, Colapinto reconoció que Venía sufriendo con el ritmo del auto por la degradación del tren trasero. Sin embargo, enfatizó su lamento por el desenlace que afectó el balance del equipo en el campeonato: "No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Triste por la situación, intentaremos darlo vuelta pronto".

La bronca de Pierre Gasly tras el choque

El periodista Juan Fossaroli le consultó al primer piloto de Alpine sobre lo ocurrido y reconoció que no pudo terminar la carrera de la manera que él hubiera querido.

De todas maneras, admitió el gesto de Colapinto tras el impacto: "Vino a pedirme disculpas".

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en el GP de Bakú

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