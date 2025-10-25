25 de octubre de 2025 Inicio
Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie: dónde se encuentra

Una escapada perfecta para quienes buscan descansar y reconectar con la naturaleza y la cultura local.

Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie.

Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie.

  • Uruguay ofrece destinos únicos para disfrutar del turismo rural y la tranquilidad.
  • El pequeño poblado 19 de Abril se destaca por su hospitalidad y encanto natural.
  • Rodeado por el Arroyo Chafalote, es ideal para recorrer a pie y desconectar de la rutina.
  • Está cerca de atractivos como la Laguna de Castillos y el Parque Protegido Laguna de Rocha.
Qué se puede hacer en esta ciudad.
La escapada cerca de Buenos Aires a un destino único, en el que se puede disfrutar de un viaje diferente

Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie: alejado del ruido de las ciudades, ofrece tranquilidad, paisajes pintorescos y calles que se recorren fácilmente caminando, ¿dónde se encuentra?

Esta ciudad se caracteriza por su tamaño compacto y calles peatonales que invitan a recorrerlo lentamente. Cada esquina ofrece rincones históricos, cafés tradicionales y tiendas de artesanía local.

Los visitantes pueden disfrutar de paseos relajantes mientras descubren la arquitectura colonial, plazas arboladas y pequeños museos que narran la historia del lugar. El entorno natural es otro de los atractivos principales. Rodeado de ríos, lagunas o parques, este pueblo permite combinar la caminata urbana con excursiones al aire libre, ya sea para hacer senderismo, avistaje de aves o simplemente descansar junto a un paisaje de calma.

19 de abril uruguay

Cuál es el pueblo de Uruguay ideal para visitar y desconectarse de la rutina

Uno de los pueblos pequeños más elegidos no solo por los uruguayos, sino también por visitantes de toda Sudamérica, es 19 de Abril, en el departamento de Rocha. Desde Montevideo, se puede llegar en aproximadamente tres horas en auto, recorriendo unos 200 kilómetros. El camino más rápido es por la Ruta 8 hasta La Querencia, y luego por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, donde se encuentra el acceso al pueblo.

A orillas del Arroyo Chafalote, 19 de Abril ofrece un entorno natural ideal para descansar, caminar sin prisa y descubrir su historia entre calles de arquitectura añeja.

El rincón rural cuenta con edificios antiguos que le dan un toque clásico y encantador. Caminar por su paraje es como viajar en el tiempo, rodeado de construcciones de otra época y el sonido de la naturaleza de fondo. Cerca de esta localidad se encuentran dos joyas naturales: la Laguna de Castillos y el Parque Protegido Laguna de Rocha, lugares perfectos para realizar caminatas, observar aves o simplemente contemplar el paisaje.

Además, 19 de Abril mantiene vivas sus tradiciones a través de festividades locales:

  • En marzo se celebra la Fiesta Criolla
  • En junio, las Hogueras de San Juan
  • En septiembre, la Fiesta de la Primavera Gaucha
