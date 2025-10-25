25 de octubre de 2025 Inicio
Franco Colapinto afronta la última práctica libre y la clasificación en el Gran Premio de México

El piloto de Alpine se enfoca en la antesala de la qualy, luego de un viernes positivo en el que superó Paul Aron y a Pierre Gasly, sus compañeros de equipo.

Por
Colapinto intentará repetir el 9° de la FP1 del viernes.

Franco Colapinto volverá al circuito Hermanos Rodríguez en el marco de la tercera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Horas después, disputará la clasificación a la gran carrera del domingo.

Franco Colapinto se juega en cada carrera la renovación en 2026.
"Uno de mis mejores viernes": Colapinto terminó 9º y 18º en las primeras prácticas del Gran Premio de México

En la jornada del viernes, el pilarense culminó "su mejor viernes del año", con un 9º puesto en la primera práctica, superando al estonio Paul Aron, principal competidor por la butaca de 2026 en Alpine; y un 18º lugar en la FP2, medio segundo más rápido que su habitual compañero Pierre Gasly.

Pierre Gasly Franco Colapinto
Colapinto y Gasly compiten en Alpine.

Después de una semana intensa tras el sobrepaso del argentino ante Pierre Gasly en Austin, el pilarense arrancó de la mejor manera la travesía en tierras aztecas. Logró un noveno lugar en la FP1 y ya en la segunda práctica, y con Gasly en pista, Colapinto marcó su mejor vuelta en 1:18.721, con varias complicaciones, y quedó ubicado 18°, con un tiempo 0.437 mejor que el del francés.

"En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes así que contento con eso. Vamos a intentar estar mejor para mañana y para el domingo", aseguró el argentino de 22 años, que está muy cerca de renovar con la escudería francesa.

Fórmula 1: cronograma y horarios de Franco Colapinto en el GP de México

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14.30
  • Clasificación: 18.00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera a 71 vueltas: 17.00
