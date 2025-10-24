Video: así fue el impresionante choque entre dos camiones en Campana que causó tres muertes El siniestro dejó un saldo de tres fallecimientos y cuatro vehículos destrozados. La Policía Científica junto a los bomberos trabajaron para retirar los cuerpos de la traza principal. Por







El choque dejó cinco muertos.

La Municipalidad de Campana logró capturar el momento exacto en el que dos camiones chocaron de frente y provocaron que uno de ellos se prendiera fuego. El saldo del impactante choque fue de tres muertos.

En las imágenes se puede apreciar cómo es que el camión rojo despista de la traza principal y comienza a circular hacia la banquina perdiendo el control. En sentido contrario se encontró con otra camioneta, un camión y un auto de menor porte que quedó atrapado entre los vehículos.

El primer camión se transformó en llamas de manera inmediata y, de acuerdo con lo que declaró el conductor, fue porque se reventó una cubierta y ocasionó el despiste que desató la tragedia final.

Las tres víctimas fatales fueron el chofer de la camioneta y dos personas que viajaban en el segundo camión, no en el que ocasionó el accidente.

Los bomberos y la Policía Científica trabajaron durante la tarde para sofocar las llamas, retirar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes.

Por su parte, las autoridades confirmaron que tres personas lograron sobrevivir al siniestro y fueron trasladadas para recibir atención médica. De acuerdo con el parte policial, entre ellas se encuentran el conductor y el acompañante del auto, de 56 y 47 años, respectivamente, quienes presentaron heridas leves. En tanto, el chofer del camión Iveco, de 27 años, sufrió quemaduras y contusiones y fue derivado al hospital de Campana.