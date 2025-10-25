Ni planchas ni abdominales: el ejercicio sencillo que es el favorito de los personal trainer

Se trata de una actividad simple y eficaz que fortalece el cuerpo completo, por lo que se ha convertido en uno de los preferidos por los entrenadores personales.

En la búsqueda de ejercicios que fortalezcan el cuerpo de forma integral, los entrenadores personales coinciden en un movimiento poco conocido pero muy eficaz: el suitcase carry , también llamado “ejercicio de llevar la maleta”. A diferencia de las planchas o los abdominales, este ejercicio trabaja la estabilidad corporal con un gesto simple y cotidiano.

El suitcase carry consiste en caminar cargando peso con un solo brazo , lo que obliga a los músculos del abdomen, la espalda y las piernas a mantener el equilibrio. Es un movimiento de fuerza funcional , que no solo mejora el rendimiento físico, sino también la postura y la prevención de lesiones.

Además, se trata de un ejercicio accesible , que no requiere máquinas ni rutinas complejas. Puede hacerse con una mancuerna o una pesa rusa , y en pocos minutos ofrece resultados visibles en estabilidad, fuerza y control del cuerpo. Por su eficacia y simplicidad, se convirtió en uno de los preferidos de los entrenadores personales en todo el mundo.

Beneficios del suitcase carry

El suitcase carry es reconocido por su capacidad de fortalecer el core y la estabilidad corporal sin necesidad de realizar movimientos intensos o repetitivos. A diferencia de los abdominales tradicionales, este ejercicio entrena el cuerpo para resistir el movimiento, lo que mejora la coordinación y el control postural. Entre sus principales beneficios se destacan:

Desarrolla fuerza funcional del core , protegiendo la columna y mejorando el equilibrio.

, protegiendo la columna y mejorando el equilibrio. Mejora la postura , al entrenar la alineación del cuerpo frente a la carga lateral.

, al entrenar la alineación del cuerpo frente a la carga lateral. Aumenta la fuerza de agarre , un indicador clave de salud y capacidad física.

, un indicador clave de salud y capacidad física. Favorece la estabilidad y la resiliencia de la columna vertebral , adaptando el cuerpo a los movimientos del día a día.

, adaptando el cuerpo a los movimientos del día a día. Optimiza el rendimiento deportivo, transfiriendo sus beneficios a actividades como correr, levantar peso o realizar tareas cotidianas.

suitcase carry

Cómo hacer el suitcase carry

Realizar el suitcase carry correctamente es fundamental para aprovechar todos sus beneficios. Es importante comenzar con un peso moderado, que represente un desafío sin comprometer la técnica. Para ejecutarlo de forma adecuada:

Sostené una mancuerna o pesa rusa en una mano, dejando el otro brazo relajado a un costado. Mantené la espalda recta, el pecho erguido y los pies separados al ancho de las caderas. Activá el core, imaginando que cerrás una cremallera entre las costillas y la pelvis. Caminá despacio y controlado, sin inclinarte hacia los lados ni balancear el cuerpo. Cambiá de mano y repetí el movimiento en el otro lado.

Los entrenadores recomiendan practicarlo 2 o 3 veces por semana, en 3 o 4 series por lado, caminando 30 a 40 segundos por serie y descansando entre 60 y 90 segundos. Con constancia, este ejercicio puede mejorar significativamente la fuerza central, la postura y la estabilidad general del cuerpo.