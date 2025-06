Georgina Barbarossa apuntó contra el gobierno de Milei: "Me duele esta Argentina"

La artista Georgina Barbarossa estuvo presente en la marcha en el Congreso para apoyar el reclamo de jubilados por la mejora de sus haberes, junto a las personas con discapacidad, de la cultura, y el colectivo Ni Una Menos: "Estoy acá por los jubilados, por los chicos con discapacidad. Me duele esta Argentina".

En el programa Argenzuela, en C5N, con la conducción de Jorge Rial, la conductora recordó: "Toda la vida Balbín (Ricardo) y Perón (Juan Domingo) se detestaron pero fueron educados". Alentó a la gente para que haga escuchar sus reclamos: "La gente no tiene que tener miedo, si es en forma educada, tenemos el derecho de manifestarnos".

"Creo que es un dedo en la cola hoy. Es molesto para ellos. Es bueno que la gente pueda expresarse, esto es libertad", sintetizó la humorista.

Además, contó cómo fue la represión de la policía el domingo pasado en el abrazo solidario al Instituto Nacional del Teatro: "El Gobierno lo quiere desmantelar, nos quieren quitar los sueños, y un pueblo que no sueña es un pueblo que se muere". Agrego: "Si ven que hay algo raro, auditen, pero no quiten la cultura, no quiten el teatro.