Nicolás Maduro, sobre el envío de un portaaviones de Estados Unidos al Caribe: "Se están inventando una nueva guerra" El Presidente de Venezuela advirtió que la gestión de Donald Trump armó un "relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso, ya demostradamente falso", y aseguró que su país va a "evitar" el conflicto. Por







Crece la tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Tras la decisión de Estados Unidos de desplegar el portaaviones nuclear más moderno de su flota en el mar Caribe, para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aseguró que "se están inventando una nueva guerra".

"Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar", afirmó Maduro.

En esa línea, Maduro añadió que "Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia".

El gobierno norteamericano de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos.

Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.