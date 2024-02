El romance menos esperado: dos ex-Gran Hermano, a los besos en un boliche

El supuesto romance entre la correntina y exfutbolista español tiene una historia previa lejos del reality cuando casi a fines del año pasado fueron vinculados, pero en su momento, la influencer lo desmintió rotundamente.

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, explicó Coti, sin embargo, ahora las imágenes que trascendieron de las redes sociales contradicen su entonces explicación. ¿Qué dirán con las imágenes que se filtraron?

Coti Romero y Nacho Castañeras también fueron vinculados con otros romances

Coti Romero, que estuvo como participante del Bailando, tuvo un público romance con Alexis “Conejo” Quiroga, pero tras varios meses de idas y vueltas en el noviazgo terminaron en medio de trascendidos por una infidelidad.

La correntina también fue vinculada con el ganador del Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio cuando ella misma afirmó que durante una fiesta se besaron, aunque fue desmentido por el propio Primo y le trajo algunos problemas con Julieta Poggio ya que en ese momento, sin que haya sido público, ambos estaban intentando que se haga realidad el shippeo Marculi, pero no prosperó.

Por su parte, el conductor de stream, dentro de la casa y fuera de ella tuvo en un largo noviazgo con su compañera de convivencia Lucila “La Tora” Villar, pero que finalizó en los últimos meses.

Tras esa ruptura, Nacho también fue vinculado con Romina Uhrig: ambos fueron captados muy cerca en una historia de Instagram y quedaron expuestos en redes sociales, por lo que se refuerza el rumor de un posible romance.

Durante un asado junto a Daniela Celis, Thiago Medina, Romina y Nacho, Ariel “Big Ari” Ansaldo no se dio cuenta y mientras grababa una historia con la pareja en el fondo se pudo ver a los finalistas de Gran Hermano 2022 muy cerca.