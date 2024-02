Gran Hermano 2023 interior casa 1 Redes sociales

Este año no será igual, ya que decidieron no prestar las instalaciones. La propuesta estaba hecha, pero Telefe no lo aceptó, según indicó @soytoni_chef en X (ex Twitter). Pero lo que también contó es que Gran Hermano tiene fecha de finalización para julio.

La idea también es hacer un GH Vip con famosos para fin de año y será la última edición en mucho tiempo para dejar descansar el formato. Por su parte, también llegará Operación Triunfo en las mismas instalaciones que estuvo GH. Pero ese programa irá para 2025.

Martín Ku se ganó una casa en Gran Hermano: cuál fue el número que eligió

Martín Ku es el participante que más liderazgos ganó en la casa de Gran Hermano en esta edición y ganar la casa daba también el liderazgo. Por fortuna, fue para el Chino quien celebró y se lo dedicó a su novia María Sosa, apodada como Marisol. ¿Qué número eligió?

MARTÍN encontró la llave correcta, la 83 y SE LLEVA LA CASA.

Marisol, casate ayer.#GranHermano

Marisol, casate ayer.#GranHermano pic.twitter.com/ayS4V2DcXF — emi (@eeemiliano) February 23, 2024

El juego empezó el miércoles, pero no pudo ser continuado porque no eligieron la llave a tiempo, por lo que se hizo extenso y terminó mostrándose el jueves. En la fila estaban todos los participantes menos Emmanuel que abandonó y Rosina por sanción.

Fue entonces que luego de una serie de rondas, el Chino eligió el número 83 y dijo que luego de intentar abrirlo iba a contar el motivo. Luego detalló que fue la suma de 83 daba 11 y el canal de Telefe es conocido como “canal 11”.