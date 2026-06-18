El reproche público de Mario Pergolini a Lali Espósito por no ir a su programa

Mario Pergolini no se guardó nada y mandó al frente a varias figuras de la música actual. En plena emisión de Otro día perdido, el ciclo que conduce por El Trece, el histórico presentador aprovechó un ida y vuelta con sus compañeros de piso, Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto, para pasarle factura en vivo a Lali Espósito y al dúo Ca7riel & Paco Amoroso , exponiendo la negativa de los artistas a sentarse en su living.

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El descargo se originó luego de que el conductor ironizara sobre la decisión de las autoridades del canal de levantar el programa debido al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia, optando por emitir una película para no competir directamente con el fútbol.

" Les agradecemos mucho que no nos haya mandado el muere ", lanzó Mario con su habitual estilo ácido, lo que derivó en una charla sobre los invitados que van a los programas por compromiso y aquellos que resultan imposibles de conseguir.

En ese contexto, Pergolini explicó las maniobras que realiza cuando intenta seducir a ciertos personajes esquivos para que rompan el aislamiento mediático. " Después tengo los otros que me gustaría invitar y yo voy al revés, digo 'hola que tal, volví a la tele' , me dicen 'que cagada, porque hiciste eso' y les digo '¿vos vendrías?' y me dicen que no van a la televisión", relató sobre las evasivas que suele recibir por parte de las estrellas de la nueva generación.

Sin embargo, el enojo del ex CQC radica en que esos mismos músicos luego terminan brindando notas en el viejo continente. " Lo loco es que después muchos de los que me dicen eso, después lo veo en televisión española . Yo veo después los dos programitas que dan allá, nosotros vamos viendo eh, ¿Lali? yo no reclamo , pero jamás harías una entrevista conmigo, digo el nombre al azar... Paco, Catriel ", disparó con ironía.

El reproche de Mario Pergolini a Lali Espósito

La bronca del ex CQC radica en la doble vara que manejan las principales figuras del pop y el género urbano actual. El conductor argumentó que le resulta increíble que le pongan como excusa que "no van a la televisión" cuando semanas más tarde arman las valijas y aparecen sonrientes en los principales programas de España, lo que motivó su descargo directo hacia Lali y la dupla integrada por Ca7riel & Paco Amoroso.

Al concluir, Pergolini generalizó su reclamo hacia la nueva camada de músicos por ser "reticentes a hablar" en los medios locales y manifestar que "sólo quieren tocar". Además, sumó a su descargo una fuerte dosis de ironía al asegurar que los sigue de cerca y que no le pasa por alto la llamativa selectividad que manejan a la hora de dar notas.

Lali ubicó a un televidente en España.

El filoso monólogo no tardó en repercutir en las redes sociales, donde los fanáticos de los músicos salieron al cruce del presentador de El Trece. Mientras algunos usuarios coincidieron con su mirada crítica sobre la falta de testimonios de las estrellas actuales en los canales nativos, la gran mayoría de los usuarios tildó de "despechada" la reacción de Pergolini y defendió el derecho de los artistas a elegir estratégicamente dónde y con quién romper el silencio.